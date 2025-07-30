- Übersicht
CNYA: iShares MSCI China A ETF
Der Wechselkurs von CNYA hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.24 bis zu einem Hoch von 34.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI China A ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CNYA heute?
Die Aktie von iShares MSCI China A ETF (CNYA) notiert heute bei 34.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.29% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.19 und das Handelsvolumen erreichte 64. Das Live-Chart von CNYA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CNYA Dividenden?
iShares MSCI China A ETF wird derzeit mit 34.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CNYA zu verfolgen.
Wie kaufe ich CNYA-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI China A ETF (CNYA) zum aktuellen Kurs von 34.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.29 oder 34.59 platziert, während 64 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CNYA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CNYA-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI China A ETF müssen die jährliche Spanne 24.58 - 37.95 und der aktuelle Kurs 34.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.81% und 22.95%, bevor sie Orders zu 34.29 oder 34.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CNYA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China A ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI China A ETF (CNYA) im vergangenen Jahr lag bei 37.95. Innerhalb von 24.58 - 37.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI China A ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI China A ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI China A ETF (CNYA) im Laufe des Jahres betrug 24.58. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.29 und der Spanne 24.58 - 37.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CNYA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CNYA statt?
iShares MSCI China A ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.19 und 12.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.19
- Eröffnung
- 34.37
- Bid
- 34.29
- Ask
- 34.59
- Tief
- 34.24
- Hoch
- 34.37
- Volumen
- 64
- Tagesänderung
- 0.29%
- Monatsänderung
- 3.81%
- 6-Monatsänderung
- 22.95%
- Jahresänderung
- 12.13%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8