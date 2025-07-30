- Panorámica
CNYA: iShares MSCI China A ETF
El tipo de cambio de CNYA de hoy ha cambiado un 0.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.24, mientras que el máximo ha alcanzado 34.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI China A ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CNYA hoy?
iShares MSCI China A ETF (CNYA) se evalúa hoy en 34.31. El instrumento se negocia dentro de 0.35%; el cierre de ayer ha sido 34.19 y el volumen comercial ha alcanzado 21. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CNYA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI China A ETF?
iShares MSCI China A ETF se evalúa actualmente en 34.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.20% y USD. Monitoree los movimientos de CNYA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CNYA?
Puede comprar acciones de iShares MSCI China A ETF (CNYA) al precio actual de 34.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.31 o 34.61, mientras que 21 y -0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CNYA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CNYA?
Invertir en iShares MSCI China A ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.58 - 37.95 y el precio actual 34.31. Muchos comparan 3.88% y 23.02% antes de colocar órdenes en 34.31 o 34.61. Estudie los cambios diarios de precios de CNYA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI China A ETF?
El precio más alto de iShares MSCI China A ETF (CNYA) en el último año ha sido 37.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.58 - 37.95, una comparación con 34.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI China A ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI China A ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI China A ETF (CNYA) para el año ha sido 24.58. La comparación con los actuales 34.31 y 24.58 - 37.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CNYA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CNYA?
En el pasado, iShares MSCI China A ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.19 y 12.20% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.19
- Open
- 34.37
- Bid
- 34.31
- Ask
- 34.61
- Low
- 34.24
- High
- 34.37
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 0.35%
- Cambio mensual
- 3.88%
- Cambio a 6 meses
- 23.02%
- Cambio anual
- 12.20%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8