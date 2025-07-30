QuotazioniSezioni
Valute / CNYA
Tornare a Azioni

CNYA: iShares MSCI China A ETF

34.19 USD 0.64 (1.91%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNYA ha avuto una variazione del 1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.10 e ad un massimo di 34.24.

Segui le dinamiche di iShares MSCI China A ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNYA News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CNYA oggi?

Oggi le azioni iShares MSCI China A ETF sono prezzate a 34.19. Viene scambiato all'interno di 1.91%, la chiusura di ieri è stata 33.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 119. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CNYA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares MSCI China A ETF pagano dividendi?

iShares MSCI China A ETF è attualmente valutato a 34.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CNYA.

Come acquistare azioni CNYA?

Puoi acquistare azioni iShares MSCI China A ETF al prezzo attuale di 34.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.19 o 34.49, mentre 119 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CNYA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CNYA?

Investire in iShares MSCI China A ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.58 - 37.95 e il prezzo attuale 34.19. Molti confrontano 3.51% e 22.59% prima di effettuare ordini su 34.19 o 34.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CNYA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI China A ETF?

Il prezzo massimo di iShares MSCI China A ETF nell'ultimo anno è stato 37.95. All'interno di 24.58 - 37.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI China A ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI China A ETF?

Il prezzo più basso di iShares MSCI China A ETF (CNYA) nel corso dell'anno è stato 24.58. Confrontandolo con gli attuali 34.19 e 24.58 - 37.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CNYA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CNYA?

iShares MSCI China A ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.55 e 11.81%.

Intervallo Giornaliero
34.10 34.24
Intervallo Annuale
24.58 37.95
Chiusura Precedente
33.55
Apertura
34.10
Bid
34.19
Ask
34.49
Minimo
34.10
Massimo
34.24
Volume
119
Variazione giornaliera
1.91%
Variazione Mensile
3.51%
Variazione Semestrale
22.59%
Variazione Annuale
11.81%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8