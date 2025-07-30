- Panoramica
CNYA: iShares MSCI China A ETF
Il tasso di cambio CNYA ha avuto una variazione del 1.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.10 e ad un massimo di 34.24.
Segui le dinamiche di iShares MSCI China A ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNYA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CNYA oggi?
Oggi le azioni iShares MSCI China A ETF sono prezzate a 34.19. Viene scambiato all'interno di 1.91%, la chiusura di ieri è stata 33.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 119. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CNYA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares MSCI China A ETF pagano dividendi?
iShares MSCI China A ETF è attualmente valutato a 34.19. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CNYA.
Come acquistare azioni CNYA?
Puoi acquistare azioni iShares MSCI China A ETF al prezzo attuale di 34.19. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 34.19 o 34.49, mentre 119 e 0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CNYA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CNYA?
Investire in iShares MSCI China A ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.58 - 37.95 e il prezzo attuale 34.19. Molti confrontano 3.51% e 22.59% prima di effettuare ordini su 34.19 o 34.49. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CNYA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares MSCI China A ETF?
Il prezzo massimo di iShares MSCI China A ETF nell'ultimo anno è stato 37.95. All'interno di 24.58 - 37.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares MSCI China A ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares MSCI China A ETF?
Il prezzo più basso di iShares MSCI China A ETF (CNYA) nel corso dell'anno è stato 24.58. Confrontandolo con gli attuali 34.19 e 24.58 - 37.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CNYA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CNYA?
iShares MSCI China A ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.55 e 11.81%.
- Chiusura Precedente
- 33.55
- Apertura
- 34.10
- Bid
- 34.19
- Ask
- 34.49
- Minimo
- 34.10
- Massimo
- 34.24
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- 1.91%
- Variazione Mensile
- 3.51%
- Variazione Semestrale
- 22.59%
- Variazione Annuale
- 11.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8