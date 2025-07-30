- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNYA: iShares MSCI China A ETF
Курс CNYA за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.10, а максимальная — 34.24.
Следите за динамикой iShares MSCI China A ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNYA
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CNYA: Betting On The Next Stage In China's Economic Development (BATS:CNYA)
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
- China July Manufacturing PMI Softened As New Orders Slowed
- Curveballs: China - Stability In Choppy Air
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CNYA сегодня?
iShares MSCI China A ETF (CNYA) сегодня оценивается на уровне 34.19. Инструмент торгуется в пределах 1.91%, вчерашнее закрытие составило 33.55, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNYA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI China A ETF?
iShares MSCI China A ETF в настоящее время оценивается в 34.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.81% и USD. Отслеживайте движения CNYA на графике в реальном времени.
Как купить акции CNYA?
Вы можете купить акции iShares MSCI China A ETF (CNYA) по текущей цене 34.19. Ордера обычно размещаются около 34.19 или 34.49, тогда как 119 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNYA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CNYA?
Инвестирование в iShares MSCI China A ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 37.95 и текущей цены 34.19. Многие сравнивают 3.51% и 22.59% перед размещением ордеров на 34.19 или 34.49. Изучайте ежедневные изменения цены CNYA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI China A ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI China A ETF (CNYA) за последний год составила 37.95. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 37.95, сравнение с 33.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI China A ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI China A ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI China A ETF (CNYA) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 34.19 и 24.58 - 37.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNYA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CNYA?
В прошлом iShares MSCI China A ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.55 и 11.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.55
- Open
- 34.10
- Bid
- 34.19
- Ask
- 34.49
- Low
- 34.10
- High
- 34.24
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- 1.91%
- Месячное изменение
- 3.51%
- 6-месячное изменение
- 22.59%
- Годовое изменение
- 11.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8