CNYA: iShares MSCI China A ETF

34.19 USD 0.64 (1.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNYA за сегодня изменился на 1.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.10, а максимальная — 34.24.

Следите за динамикой iShares MSCI China A ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CNYA сегодня?

iShares MSCI China A ETF (CNYA) сегодня оценивается на уровне 34.19. Инструмент торгуется в пределах 1.91%, вчерашнее закрытие составило 33.55, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CNYA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI China A ETF?

iShares MSCI China A ETF в настоящее время оценивается в 34.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.81% и USD. Отслеживайте движения CNYA на графике в реальном времени.

Как купить акции CNYA?

Вы можете купить акции iShares MSCI China A ETF (CNYA) по текущей цене 34.19. Ордера обычно размещаются около 34.19 или 34.49, тогда как 119 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CNYA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CNYA?

Инвестирование в iShares MSCI China A ETF предполагает учет годового диапазона 24.58 - 37.95 и текущей цены 34.19. Многие сравнивают 3.51% и 22.59% перед размещением ордеров на 34.19 или 34.49. Изучайте ежедневные изменения цены CNYA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI China A ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI China A ETF (CNYA) за последний год составила 37.95. Акции заметно колебались в пределах 24.58 - 37.95, сравнение с 33.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI China A ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI China A ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI China A ETF (CNYA) за год составила 24.58. Сравнение с текущими 34.19 и 24.58 - 37.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CNYA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CNYA?

В прошлом iShares MSCI China A ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.55 и 11.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.10 34.24
Годовой диапазон
24.58 37.95
Предыдущее закрытие
33.55
Open
34.10
Bid
34.19
Ask
34.49
Low
34.10
High
34.24
Объем
119
Дневное изменение
1.91%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
22.59%
Годовое изменение
11.81%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8