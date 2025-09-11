Moedas / CNC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CNC: Centene Corporation
32.32 USD 0.32 (1.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNC para hoje mudou para 1.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.93 e o mais alto foi 32.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Centene Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNC Notícias
- Cantor Fitzgerald mantém classificação da Tenet Healthcare em meio a incertezas no mercado de 2026
- Ações da Molina Healthcare se mantêm estáveis enquanto Cantor reafirma classificação Neutra
- Cantor Fitzgerald reitera classificação das ações da Tenet Healthcare em meio a incertezas do Marketplace para 2026
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald reitera classificação "acima da média" para ações da Cigna
- Cantor Fitzgerald mantém classificação de ações da Centene em meio a preocupações com taxas
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- Bernstein mantém classificação "Outperform" para ações da Centene em meio à estabilidade no uso do Medicaid
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Truist Securities eleva preço-alvo das ações da Centene para US$ 39 com perspectiva otimista
- Truist Securities raises Centene stock price target to $39 on bullish outlook
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- Futuros de ações dos EUA estáveis após Wall Street atingir recordes; apostas em corte do Fed mantidas após CPI
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
Faixa diária
31.93 32.33
Faixa anual
25.11 75.11
- Fechamento anterior
- 32.00
- Open
- 32.25
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- Low
- 31.93
- High
- 32.33
- Volume
- 641
- Mudança diária
- 1.00%
- Mudança mensal
- 10.95%
- Mudança de 6 meses
- -46.37%
- Mudança anual
- -56.84%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh