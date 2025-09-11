Dövizler / CNC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNC: Centene Corporation
31.78 USD 0.40 (1.24%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNC fiyatı bugün -1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.74 ve Yüksek fiyatı olarak 32.26 aralığında işlem gördü.
Centene Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNC haberleri
- Molina Healthcare hisseleri, Cantor’un Nötr derecelendirmesini korumasıyla istikrarlı seyrediyor
- Cantor Fitzgerald, 2026 Pazar belirsizliği ortasında Tenet Healthcare hisse senedi notunu yineledi
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald, Cigna hissesi için Ağırlık Üstü notunu yineledi
- Cantor Fitzgerald, pazar oranı endişeleri arasında Centene hisse senedi notunu korudu
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- Bernstein, Centene hissesi için Outperform notunu istikrarlı Medicaid kullanımı nedeniyle korudu
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Truist Securities, Centene hisse fiyat hedefini olumlu görünüm nedeniyle 39 dolara yükseltti
- Truist Securities raises Centene stock price target to $39 on bullish outlook
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- ABD hisse vadeli işlemleri, Wall Street rekorlar kırdıktan sonra sabit; TÜFE sonrası Fed faiz indirimi beklentileri devam ediyor
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- Barclays, Centene için Eşit Ağırlık notunu 2025 görünümü doğrultusunda korudu
Günlük aralık
31.74 32.26
Yıllık aralık
25.11 75.11
- Önceki kapanış
- 32.18
- Açılış
- 32.24
- Satış
- 31.78
- Alış
- 32.08
- Düşük
- 31.74
- Yüksek
- 32.26
- Hacim
- 13.235 K
- Günlük değişim
- -1.24%
- Aylık değişim
- 9.10%
- 6 aylık değişim
- -47.27%
- Yıllık değişim
- -57.56%
21 Eylül, Pazar