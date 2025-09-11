QuotazioniSezioni
Valute / CNC
Tornare a Azioni

CNC: Centene Corporation

31.78 USD 0.40 (1.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNC ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.74 e ad un massimo di 32.26.

Segui le dinamiche di Centene Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNC News

Intervallo Giornaliero
31.74 32.26
Intervallo Annuale
25.11 75.11
Chiusura Precedente
32.18
Apertura
32.24
Bid
31.78
Ask
32.08
Minimo
31.74
Massimo
32.26
Volume
13.235 K
Variazione giornaliera
-1.24%
Variazione Mensile
9.10%
Variazione Semestrale
-47.27%
Variazione Annuale
-57.56%
20 settembre, sabato