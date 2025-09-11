Valute / CNC
CNC: Centene Corporation
31.78 USD 0.40 (1.24%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNC ha avuto una variazione del -1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.74 e ad un massimo di 32.26.
Segui le dinamiche di Centene Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CNC News
- Il titolo Molina Healthcare resta stabile mentre Cantor mantiene rating Neutral
- Cantor Fitzgerald conferma il rating su Tenet Healthcare tra le incertezze del Marketplace 2026
- Cantor Fitzgerald conferma il rating Overweight per le azioni Cigna con target price di $365
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- I future azionari USA stabili dopo i record di Wall St; scommesse sui tagli Fed intatte
- Borsa Usa in rialzo, scommesse taglio tassi intatte dopo dati inflazione
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
Intervallo Giornaliero
31.74 32.26
Intervallo Annuale
25.11 75.11
- 32.18
- 32.24
- 31.78
- 32.08
- 31.74
- 32.26
- 13.235 K
- -1.24%
- 9.10%
- -47.27%
- -57.56%
20 settembre, sabato