CNC: Centene Corporation
31.78 USD 0.40 (1.24%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNC a changé de -1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.74 et à un maximum de 32.26.
Suivez la dynamique Centene Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNC Nouvelles
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation sur Tenet Healthcare face aux incertitudes du Marketplace 2026
- Le titre de Molina Healthcare reste stable alors que Cantor maintient sa note Neutre
- Cantor Fitzgerald réitère sa notation sur l’action Tenet Healthcare face à l’incertitude du Marketplace 2026
- La notation de l’action Cigna maintenue à "Surpondérer" par Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald maintient sa notation sur l’action Centene malgré les préoccupations concernant les tarifs du marché
- Le représentant républicain Tim Moore se charge de paris à effet de levier sur les petites capitalisations contre l'économie américaine : voici ses dernières transactions | Benzinga France
- Bernstein maintient sa recommandation Surperformance sur l’action Centene malgré une utilisation stable de Medicaid
- Truist Securities relève l’objectif de cours de l’action Centene à 39€ sur des perspectives optimistes
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- Les futures américains stables après les records de Wall Street ; anticipations de baisse des taux maintenues après l’IPC
Range quotidien
31.74 32.26
Range Annuel
25.11 75.11
- Clôture Précédente
- 32.18
- Ouverture
- 32.24
- Bid
- 31.78
- Ask
- 32.08
- Plus Bas
- 31.74
- Plus Haut
- 32.26
- Volume
- 13.235 K
- Changement quotidien
- -1.24%
- Changement Mensuel
- 9.10%
- Changement à 6 Mois
- -47.27%
- Changement Annuel
- -57.56%
20 septembre, samedi