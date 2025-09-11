通貨 / CNC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CNC: Centene Corporation
32.18 USD 0.18 (0.56%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNCの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり31.93の安値と32.91の高値で取引されました。
Centene Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNC News
- モリーナ・ヘルスケア株、キャンターがニュートラル評価を維持し安定推移
- キャンター・フィッツジェラルド、2026年マーケットプレイス不確実性の中でテネット・ヘルスケアの評価を維持
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- キャンター・フィッツジェラルド、シグナ株の「オーバーウェイト」評価を維持
- キャンター・フィッツジェラルド、マーケットプレイス料率懸念の中でセンティーン株評価を維持
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- バーンスタイン、安定したメディケイド利用率を背景にセンティーン株の「アウトパフォーム」評価を維持
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Truist Securities、ブル見通しによりCentene株価目標を39ドルに引き上げ
- Truist Securities raises Centene stock price target to $39 on bullish outlook
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- 米国株先物は横ばい、ウォール街が最高値更新後、CPIを受けてもFed利下げ観測は維持
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
1日のレンジ
31.93 32.91
1年のレンジ
25.11 75.11
- 以前の終値
- 32.00
- 始値
- 32.25
- 買値
- 32.18
- 買値
- 32.48
- 安値
- 31.93
- 高値
- 32.91
- 出来高
- 11.078 K
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 10.47%
- 6ヶ月の変化
- -46.61%
- 1年の変化
- -57.03%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B