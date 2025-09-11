货币 / CNC
CNC: Centene Corporation
32.19 USD 0.40 (1.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNC汇率已更改1.26%。当日，交易品种以低点31.90和高点32.40进行交易。
关注Centene Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.90 32.40
年范围
25.11 75.11
- 前一天收盘价
- 31.79
- 开盘价
- 31.90
- 卖价
- 32.19
- 买价
- 32.49
- 最低价
- 31.90
- 最高价
- 32.40
- 交易量
- 3.530 K
- 日变化
- 1.26%
- 月变化
- 10.50%
- 6个月变化
- -46.59%
- 年变化
- -57.02%
