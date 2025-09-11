Валюты / CNC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CNC: Centene Corporation
31.79 USD 0.87 (2.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNC за сегодня изменился на -2.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.77, а максимальная — 32.96.
Следите за динамикой Centene Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNC
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности на рынке в 2026 году
- Акции Molina Healthcare стабильны после подтверждения рейтинга "Нейтрально" от Cantor
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Tenet Healthcare на фоне неопределенности рынка 2026 года
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- Cantor Fitzgerald подтверждает рейтинг акций Cigna на уровне "Выше рынка"
- Cantor Fitzgerald сохраняет рейтинг акций Centene на фоне опасений по ставкам на рынке
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- Bernstein подтверждает рейтинг "Превосходит рынок" для акций Centene на фоне стабильного использования Medicaid
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Truist Securities повышает целевую цену акций Centene до $39 на фоне оптимистичного прогноза
- Truist Securities raises Centene stock price target to $39 on bullish outlook
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- Фьючерсы на акции США стабильны после рекордов Уолл-стрит; ставки на снижение ставки ФРС сохраняются после CPI
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
Дневной диапазон
31.77 32.96
Годовой диапазон
25.11 75.11
- Предыдущее закрытие
- 32.66
- Open
- 32.76
- Bid
- 31.79
- Ask
- 32.09
- Low
- 31.77
- High
- 32.96
- Объем
- 17.346 K
- Дневное изменение
- -2.66%
- Месячное изменение
- 9.13%
- 6-месячное изменение
- -47.25%
- Годовое изменение
- -57.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.