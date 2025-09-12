Divisas / CNC
CNC: Centene Corporation
32.00 USD 0.21 (0.66%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CNC de hoy ha cambiado un 0.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.73, mientras que el máximo ha alcanzado 32.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Centene Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CNC News
- Cantor Fitzgerald reitera calificación para acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Calificación de acciones de Cigna reiterada como Sobreponderación por Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald mantiene calificación de Centene ante preocupaciones por tarifas
- Bernstein reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Centene ante uso estable de Medicaid
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- Truist Securities eleva precio objetivo de Centene a $39 por perspectiva alcista
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- Los futuros de acciones estadounidenses estables tras récords en Wall St; expectativas de recorte de la Fed intactas después del IPC
Rango diario
31.73 32.63
Rango anual
25.11 75.11
- Cierres anteriores
- 31.79
- Open
- 31.90
- Bid
- 32.00
- Ask
- 32.30
- Low
- 31.73
- High
- 32.63
- Volumen
- 14.262 K
- Cambio diario
- 0.66%
- Cambio mensual
- 9.85%
- Cambio a 6 meses
- -46.91%
- Cambio anual
- -57.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B