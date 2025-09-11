통화 / CNC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CNC: Centene Corporation
31.78 USD 0.40 (1.24%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNC 환율이 오늘 -1.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.74이고 고가는 32.26이었습니다.
Centene Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNC News
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 등급 유지
- 유나이티드헬스그룹, 캔터 "중립" 유지…주가 보합세
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, 2026년 시장 불확실성 속 투자의견 유지
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- 시그나(Cigna) 주식 투자의견, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 유지
- 센텐 주가, 시장 요율 우려 속 Cantor Fitzgerald, ’중립’ 등급 유지
- Cigna stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Centene stock rating maintained by Cantor Fitzgerald amid marketplace rate concerns
- 센텐 주식, Bernstein ’Outperform’ 등급 재확인
- Bernstein reiterates Outperform rating on Centene stock amid stable Medicaid use
- Republican Representative Tim Moore Loads Up On Leveraged Small-Cap Bets Against US Economy: Here Are His Latest Trades - Direxion Small Cap Bear 3X Shares (ARCA:TZA)
- 센텐 주가 전망 낙관적, Truist Securities 목표가 39달러로 상향
- Truist Securities raises Centene stock price target to $39 on bullish outlook
- Centene: Temporary Headwinds, Guidance Steady (NYSE:CNC)
- 美 증시, 사상 최고치 경신 후 보합세...CPI 발표 후 Fed 금리 인하 기대 유지
- US stock futures steady after Wall St hits records; Fed cut bets intact after CPI
- Centene Corporation (CNC) Presents at Deutsche Bank Healthcare
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
일일 변동 비율
31.74 32.26
년간 변동
25.11 75.11
- 이전 종가
- 32.18
- 시가
- 32.24
- Bid
- 31.78
- Ask
- 32.08
- 저가
- 31.74
- 고가
- 32.26
- 볼륨
- 13.235 K
- 일일 변동
- -1.24%
- 월 변동
- 9.10%
- 6개월 변동
- -47.27%
- 년간 변동율
- -57.56%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K