CMF: iShares California Muni Bond ETF
A taxa do CMF para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 56.90 e o mais alto foi 57.01.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares California Muni Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CMF hoje?
Hoje iShares California Muni Bond ETF (CMF) está avaliado em 56.99. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 56.93, e o volume de negociação atingiu 262. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CMF em tempo real.
As ações de iShares California Muni Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares California Muni Bond ETF está avaliado em 56.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.88% e USD. Monitore os movimentos de CMF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CMF?
Você pode comprar ações de iShares California Muni Bond ETF (CMF) pelo preço atual 56.99. Ordens geralmente são executadas perto de 56.99 ou 57.29, enquanto 262 e 0.07% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CMF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CMF?
Investir em iShares California Muni Bond ETF envolve considerar a faixa anual 53.60 - 58.13 e o preço atual 56.99. Muitos comparam 2.37% e 1.35% antes de enviar ordens em 56.99 ou 57.29. Estude as mudanças diárias de preço de CMF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares California Muni Bond ETF?
O maior preço de iShares California Muni Bond ETF (CMF) no último ano foi 58.13. As ações oscilaram bastante dentro de 53.60 - 58.13, e a comparação com 56.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares California Muni Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares California Muni Bond ETF?
O menor preço de iShares California Muni Bond ETF (CMF) no ano foi 53.60. A comparação com o preço atual 56.99 e 53.60 - 58.13 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CMF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CMF?
No passado iShares California Muni Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 56.93 e -1.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 56.93
- Open
- 56.95
- Bid
- 56.99
- Ask
- 57.29
- Low
- 56.90
- High
- 57.01
- Volume
- 262
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 2.37%
- Mudança de 6 meses
- 1.35%
- Mudança anual
- -1.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8