QuotazioniSezioni
Valute / CMF
Tornare a Azioni

CMF: iShares California Muni Bond ETF

56.98 USD 0.05 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CMF ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.90 e ad un massimo di 56.99.

Segui le dinamiche di iShares California Muni Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMF News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CMF oggi?

Oggi le azioni iShares California Muni Bond ETF sono prezzate a 56.98. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 56.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares California Muni Bond ETF pagano dividendi?

iShares California Muni Bond ETF è attualmente valutato a 56.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMF.

Come acquistare azioni CMF?

Puoi acquistare azioni iShares California Muni Bond ETF al prezzo attuale di 56.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.98 o 57.28, mentre 107 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CMF?

Investire in iShares California Muni Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.60 - 58.13 e il prezzo attuale 56.98. Molti confrontano 2.35% e 1.33% prima di effettuare ordini su 56.98 o 57.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares California Muni Bond ETF?

Il prezzo massimo di iShares California Muni Bond ETF nell'ultimo anno è stato 58.13. All'interno di 53.60 - 58.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares California Muni Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares California Muni Bond ETF?

Il prezzo più basso di iShares California Muni Bond ETF (CMF) nel corso dell'anno è stato 53.60. Confrontandolo con gli attuali 56.98 e 53.60 - 58.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMF?

iShares California Muni Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.93 e -1.89%.

Intervallo Giornaliero
56.90 56.99
Intervallo Annuale
53.60 58.13
Chiusura Precedente
56.93
Apertura
56.95
Bid
56.98
Ask
57.28
Minimo
56.90
Massimo
56.99
Volume
107
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
2.35%
Variazione Semestrale
1.33%
Variazione Annuale
-1.89%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8