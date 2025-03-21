- Panoramica
CMF: iShares California Muni Bond ETF
Il tasso di cambio CMF ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 56.90 e ad un massimo di 56.99.
Segui le dinamiche di iShares California Muni Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CMF oggi?
Oggi le azioni iShares California Muni Bond ETF sono prezzate a 56.98. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 56.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CMF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares California Muni Bond ETF pagano dividendi?
iShares California Muni Bond ETF è attualmente valutato a 56.98. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.89% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CMF.
Come acquistare azioni CMF?
Puoi acquistare azioni iShares California Muni Bond ETF al prezzo attuale di 56.98. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.98 o 57.28, mentre 107 e 0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CMF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CMF?
Investire in iShares California Muni Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 53.60 - 58.13 e il prezzo attuale 56.98. Molti confrontano 2.35% e 1.33% prima di effettuare ordini su 56.98 o 57.28. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CMF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares California Muni Bond ETF?
Il prezzo massimo di iShares California Muni Bond ETF nell'ultimo anno è stato 58.13. All'interno di 53.60 - 58.13, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 56.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares California Muni Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares California Muni Bond ETF?
Il prezzo più basso di iShares California Muni Bond ETF (CMF) nel corso dell'anno è stato 53.60. Confrontandolo con gli attuali 56.98 e 53.60 - 58.13 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CMF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CMF?
iShares California Muni Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 56.93 e -1.89%.
- Chiusura Precedente
- 56.93
- Apertura
- 56.95
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Minimo
- 56.90
- Massimo
- 56.99
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 2.35%
- Variazione Semestrale
- 1.33%
- Variazione Annuale
- -1.89%
