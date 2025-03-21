- Panorámica
CMF: iShares California Muni Bond ETF
El tipo de cambio de CMF de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.90, mientras que el máximo ha alcanzado 57.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares California Muni Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CMF hoy?
iShares California Muni Bond ETF (CMF) se evalúa hoy en 56.99. El instrumento se negocia dentro de 0.11%; el cierre de ayer ha sido 56.93 y el volumen comercial ha alcanzado 262. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CMF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares California Muni Bond ETF?
iShares California Muni Bond ETF se evalúa actualmente en 56.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.88% y USD. Monitoree los movimientos de CMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CMF?
Puede comprar acciones de iShares California Muni Bond ETF (CMF) al precio actual de 56.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.99 o 57.29, mientras que 262 y 0.07% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CMF?
Invertir en iShares California Muni Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 53.60 - 58.13 y el precio actual 56.99. Muchos comparan 2.37% y 1.35% antes de colocar órdenes en 56.99 o 57.29. Estudie los cambios diarios de precios de CMF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares California Muni Bond ETF?
El precio más alto de iShares California Muni Bond ETF (CMF) en el último año ha sido 58.13. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 53.60 - 58.13, una comparación con 56.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares California Muni Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares California Muni Bond ETF?
El precio más bajo de iShares California Muni Bond ETF (CMF) para el año ha sido 53.60. La comparación con los actuales 56.99 y 53.60 - 58.13 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CMF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CMF?
En el pasado, iShares California Muni Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 56.93 y -1.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 56.93
- Open
- 56.95
- Bid
- 56.99
- Ask
- 57.29
- Low
- 56.90
- High
- 57.01
- Volumen
- 262
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- 2.37%
- Cambio a 6 meses
- 1.35%
- Cambio anual
- -1.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8