CMF: iShares California Muni Bond ETF

56.98 USD 0.05 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMF за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.90, а максимальная — 56.99.

Следите за динамикой iShares California Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CMF сегодня?

iShares California Muni Bond ETF (CMF) сегодня оценивается на уровне 56.98. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 56.93, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares California Muni Bond ETF?

iShares California Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 56.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения CMF на графике в реальном времени.

Как купить акции CMF?

Вы можете купить акции iShares California Muni Bond ETF (CMF) по текущей цене 56.98. Ордера обычно размещаются около 56.98 или 57.28, тогда как 107 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CMF?

Инвестирование в iShares California Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 53.60 - 58.13 и текущей цены 56.98. Многие сравнивают 2.35% и 1.33% перед размещением ордеров на 56.98 или 57.28. Изучайте ежедневные изменения цены CMF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares California Muni Bond ETF?

Самая высокая цена iShares California Muni Bond ETF (CMF) за последний год составила 58.13. Акции заметно колебались в пределах 53.60 - 58.13, сравнение с 56.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares California Muni Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares California Muni Bond ETF?

Самая низкая цена iShares California Muni Bond ETF (CMF) за год составила 53.60. Сравнение с текущими 56.98 и 53.60 - 58.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CMF?

В прошлом iShares California Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.93 и -1.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
56.90 56.99
Годовой диапазон
53.60 58.13
Предыдущее закрытие
56.93
Open
56.95
Bid
56.98
Ask
57.28
Low
56.90
High
56.99
Объем
107
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
2.35%
6-месячное изменение
1.33%
Годовое изменение
-1.89%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8