CMF: iShares California Muni Bond ETF
Курс CMF за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.90, а максимальная — 56.99.
Следите за динамикой iShares California Muni Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CMF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CMF сегодня?
iShares California Muni Bond ETF (CMF) сегодня оценивается на уровне 56.98. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 56.93, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CMF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares California Muni Bond ETF?
iShares California Muni Bond ETF в настоящее время оценивается в 56.98. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.89% и USD. Отслеживайте движения CMF на графике в реальном времени.
Как купить акции CMF?
Вы можете купить акции iShares California Muni Bond ETF (CMF) по текущей цене 56.98. Ордера обычно размещаются около 56.98 или 57.28, тогда как 107 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CMF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CMF?
Инвестирование в iShares California Muni Bond ETF предполагает учет годового диапазона 53.60 - 58.13 и текущей цены 56.98. Многие сравнивают 2.35% и 1.33% перед размещением ордеров на 56.98 или 57.28. Изучайте ежедневные изменения цены CMF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares California Muni Bond ETF?
Самая высокая цена iShares California Muni Bond ETF (CMF) за последний год составила 58.13. Акции заметно колебались в пределах 53.60 - 58.13, сравнение с 56.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares California Muni Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares California Muni Bond ETF?
Самая низкая цена iShares California Muni Bond ETF (CMF) за год составила 53.60. Сравнение с текущими 56.98 и 53.60 - 58.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CMF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CMF?
В прошлом iShares California Muni Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 56.93 и -1.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 56.93
- Open
- 56.95
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Low
- 56.90
- High
- 56.99
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 2.35%
- 6-месячное изменение
- 1.33%
- Годовое изменение
- -1.89%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8