CMF: iShares California Muni Bond ETF

57.01 USD 0.08 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMF hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 56.90 bis zu einem Hoch von 57.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares California Muni Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CMF heute?

Die Aktie von iShares California Muni Bond ETF (CMF) notiert heute bei 57.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 56.93 und das Handelsvolumen erreichte 419. Das Live-Chart von CMF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CMF Dividenden?

iShares California Muni Bond ETF wird derzeit mit 57.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CMF zu verfolgen.

Wie kaufe ich CMF-Aktien?

Sie können Aktien von iShares California Muni Bond ETF (CMF) zum aktuellen Kurs von 57.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.01 oder 57.31 platziert, während 419 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CMF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CMF-Aktien?

Bei einer Investition in iShares California Muni Bond ETF müssen die jährliche Spanne 53.60 - 58.13 und der aktuelle Kurs 57.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.41% und 1.39%, bevor sie Orders zu 57.01 oder 57.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CMF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares California Muni Bond ETF?

Der höchste Kurs von iShares California Muni Bond ETF (CMF) im vergangenen Jahr lag bei 58.13. Innerhalb von 53.60 - 58.13 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 56.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares California Muni Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares California Muni Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Laufe des Jahres betrug 53.60. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.01 und der Spanne 53.60 - 58.13 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CMF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CMF statt?

iShares California Muni Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 56.93 und -1.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
56.90 57.01
Jahresspanne
53.60 58.13
Vorheriger Schlusskurs
56.93
Eröffnung
56.95
Bid
57.01
Ask
57.31
Tief
56.90
Hoch
57.01
Volumen
419
Tagesänderung
0.14%
Monatsänderung
2.41%
6-Monatsänderung
1.39%
Jahresänderung
-1.84%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8