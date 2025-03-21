报价部分
货币 / CMF
CMF: iShares California Muni Bond ETF

56.98 USD 0.05 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CMF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点56.90和高点56.99进行交易。

关注iShares California Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CMF股票今天的价格是多少？

iShares California Muni Bond ETF股票今天的定价为56.98。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为56.93，交易量达到107。CMF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares California Muni Bond ETF股票是否支付股息？

iShares California Muni Bond ETF目前的价值为56.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.89%和USD。实时查看图表以跟踪CMF走势。

如何购买CMF股票？

您可以以56.98的当前价格购买iShares California Muni Bond ETF股票。订单通常设置在56.98或57.28附近，而107和0.05%显示市场活动。立即关注CMF的实时图表更新。

如何投资CMF股票？

投资iShares California Muni Bond ETF需要考虑年度范围53.60 - 58.13和当前价格56.98。许多人在以56.98或57.28下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CMF价格图表，了解每日变化。

iShares California Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares California Muni Bond ETF的最高价格是58.13。在53.60 - 58.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares California Muni Bond ETF的绩效。

iShares California Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares California Muni Bond ETF（CMF）的最低价格为53.60。将其与当前的56.98和53.60 - 58.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CMF股票是什么时候拆分的？

iShares California Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.93和-1.89%中可见。

日范围
56.90 56.99
年范围
53.60 58.13
前一天收盘价
56.93
开盘价
56.95
卖价
56.98
买价
57.28
最低价
56.90
最高价
56.99
交易量
107
日变化
0.09%
月变化
2.35%
6个月变化
1.33%
年变化
-1.89%
