CMF: iShares California Muni Bond ETF
今日CMF汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点56.90和高点56.99进行交易。
关注iShares California Muni Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CMF股票今天的价格是多少？
iShares California Muni Bond ETF股票今天的定价为56.98。它在0.09%范围内交易，昨天的收盘价为56.93，交易量达到107。CMF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares California Muni Bond ETF股票是否支付股息？
iShares California Muni Bond ETF目前的价值为56.98。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.89%和USD。实时查看图表以跟踪CMF走势。
如何购买CMF股票？
您可以以56.98的当前价格购买iShares California Muni Bond ETF股票。订单通常设置在56.98或57.28附近，而107和0.05%显示市场活动。立即关注CMF的实时图表更新。
如何投资CMF股票？
投资iShares California Muni Bond ETF需要考虑年度范围53.60 - 58.13和当前价格56.98。许多人在以56.98或57.28下订单之前，会比较2.35%和。实时查看CMF价格图表，了解每日变化。
iShares California Muni Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares California Muni Bond ETF的最高价格是58.13。在53.60 - 58.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares California Muni Bond ETF的绩效。
iShares California Muni Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares California Muni Bond ETF（CMF）的最低价格为53.60。将其与当前的56.98和53.60 - 58.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CMF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CMF股票是什么时候拆分的？
iShares California Muni Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、56.93和-1.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 56.93
- 开盘价
- 56.95
- 卖价
- 56.98
- 买价
- 57.28
- 最低价
- 56.90
- 最高价
- 56.99
- 交易量
- 107
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 2.35%
- 6个月变化
- 1.33%
- 年变化
- -1.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8