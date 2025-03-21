- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CMF: iShares California Muni Bond ETF
CMFの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり56.90の安値と57.01の高値で取引されました。
iShares California Muni Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMF News
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Avalanche Bulls Eye Breakout, But Mid-Term Caution Clouds The View
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- CMF: Only For Californians And Even Then (NYSEARCA:CMF)
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
- Municipal Bonds: Built To Withstand Federal Funding Cuts
よくあるご質問
CMF株の現在の価格は？
iShares California Muni Bond ETFの株価は本日56.99です。0.11%内で取引され、前日の終値は56.93、取引量は262に達しました。CMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares California Muni Bond ETFの株は配当を出しますか？
iShares California Muni Bond ETFの現在の価格は56.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.88%やUSDにも注目します。CMFの動きはライブチャートで確認できます。
CMF株を買う方法は？
iShares California Muni Bond ETFの株は現在56.99で購入可能です。注文は通常56.99または57.29付近で行われ、262や0.07%が市場の動きを示します。CMFの最新情報はライブチャートで確認できます。
CMF株に投資する方法は？
iShares California Muni Bond ETFへの投資では、年間の値幅53.60 - 58.13と現在の56.99を考慮します。注文は多くの場合56.99や57.29で行われる前に、2.37%や1.35%と比較されます。CMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares California Muni Bond ETFの株の最高値は？
iShares California Muni Bond ETFの過去1年の最高値は58.13でした。53.60 - 58.13内で株価は大きく変動し、56.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares California Muni Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares California Muni Bond ETFの株の最低値は？
iShares California Muni Bond ETF(CMF)の年間最安値は53.60でした。現在の56.99や53.60 - 58.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMFの動きはライブチャートで確認できます。
CMFの株式分割はいつ行われましたか？
iShares California Muni Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.93、-1.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 56.93
- 始値
- 56.95
- 買値
- 56.99
- 買値
- 57.29
- 安値
- 56.90
- 高値
- 57.01
- 出来高
- 262
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 2.37%
- 6ヶ月の変化
- 1.35%
- 1年の変化
- -1.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8