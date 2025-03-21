クォートセクション
通貨 / CMF
株に戻る

CMF: iShares California Muni Bond ETF

56.99 USD 0.06 (0.11%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMFの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり56.90の安値と57.01の高値で取引されました。

iShares California Muni Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMF News

よくあるご質問

CMF株の現在の価格は？

iShares California Muni Bond ETFの株価は本日56.99です。0.11%内で取引され、前日の終値は56.93、取引量は262に達しました。CMFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares California Muni Bond ETFの株は配当を出しますか？

iShares California Muni Bond ETFの現在の価格は56.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.88%やUSDにも注目します。CMFの動きはライブチャートで確認できます。

CMF株を買う方法は？

iShares California Muni Bond ETFの株は現在56.99で購入可能です。注文は通常56.99または57.29付近で行われ、262や0.07%が市場の動きを示します。CMFの最新情報はライブチャートで確認できます。

CMF株に投資する方法は？

iShares California Muni Bond ETFへの投資では、年間の値幅53.60 - 58.13と現在の56.99を考慮します。注文は多くの場合56.99や57.29で行われる前に、2.37%や1.35%と比較されます。CMFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares California Muni Bond ETFの株の最高値は？

iShares California Muni Bond ETFの過去1年の最高値は58.13でした。53.60 - 58.13内で株価は大きく変動し、56.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares California Muni Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares California Muni Bond ETFの株の最低値は？

iShares California Muni Bond ETF(CMF)の年間最安値は53.60でした。現在の56.99や53.60 - 58.13と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CMFの動きはライブチャートで確認できます。

CMFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares California Muni Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、56.93、-1.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
56.90 57.01
1年のレンジ
53.60 58.13
以前の終値
56.93
始値
56.95
買値
56.99
買値
57.29
安値
56.90
高値
57.01
出来高
262
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
2.37%
6ヶ月の変化
1.35%
1年の変化
-1.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8