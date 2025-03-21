- Aperçu
CMF: iShares California Muni Bond ETF
Le taux de change de CMF a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 56.90 et à un maximum de 56.99.
Suivez la dynamique iShares California Muni Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CMF aujourd'hui ?
L'action iShares California Muni Bond ETF est cotée à 56.98 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 56.93 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de CMF présente ces mises à jour.
L'action iShares California Muni Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares California Muni Bond ETF est actuellement valorisé à 56.98. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.89% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CMF.
Comment acheter des actions CMF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares California Muni Bond ETF au cours actuel de 56.98. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.98 ou de 57.28, le 107 et le 0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CMF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CMF ?
Investir dans iShares California Muni Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 53.60 - 58.13 et le prix actuel 56.98. Beaucoup comparent 2.35% et 1.33% avant de passer des ordres à 56.98 ou 57.28. Consultez le graphique du cours de CMF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares California Muni Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares California Muni Bond ETF l'année dernière était 58.13. Au cours de 53.60 - 58.13, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 56.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares California Muni Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares California Muni Bond ETF ?
Le cours le plus bas de iShares California Muni Bond ETF (CMF) sur l'année a été 53.60. Sa comparaison avec 56.98 et 53.60 - 58.13 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CMF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CMF a-t-elle été divisée ?
iShares California Muni Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 56.93 et -1.89% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 56.93
- Ouverture
- 56.95
- Bid
- 56.98
- Ask
- 57.28
- Plus Bas
- 56.90
- Plus Haut
- 56.99
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 2.35%
- Changement à 6 Mois
- 1.33%
- Changement Annuel
- -1.89%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8