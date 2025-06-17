- Visão do mercado
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
A taxa do CLOU para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.08 e o mais alto foi 23.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Cloud Computing ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CLOU Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLOU hoje?
Hoje Global X Cloud Computing ETF (CLOU) está avaliado em 23.16. O instrumento é negociado dentro de -2.15%, o fechamento de ontem foi 23.67, e o volume de negociação atingiu 238. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLOU em tempo real.
As ações de Global X Cloud Computing ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Cloud Computing ETF está avaliado em 23.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.81% e USD. Monitore os movimentos de CLOU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLOU?
Você pode comprar ações de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) pelo preço atual 23.16. Ordens geralmente são executadas perto de 23.16 ou 23.46, enquanto 238 e -2.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLOU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLOU?
Investir em Global X Cloud Computing ETF envolve considerar a faixa anual 17.73 - 26.39 e o preço atual 23.16. Muitos comparam 3.02% e 10.65% antes de enviar ordens em 23.16 ou 23.46. Estude as mudanças diárias de preço de CLOU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Cloud Computing ETF?
O maior preço de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) no último ano foi 26.39. As ações oscilaram bastante dentro de 17.73 - 26.39, e a comparação com 23.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Cloud Computing ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Cloud Computing ETF?
O menor preço de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) no ano foi 17.73. A comparação com o preço atual 23.16 e 17.73 - 26.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLOU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLOU?
No passado Global X Cloud Computing ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.67 e 12.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.67
- Open
- 23.66
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Low
- 23.08
- High
- 23.66
- Volume
- 238
- Mudança diária
- -2.15%
- Mudança mensal
- 3.02%
- Mudança de 6 meses
- 10.65%
- Mudança anual
- 12.81%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8