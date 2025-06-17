CotaçõesSeções
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.16 USD 0.51 (2.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CLOU para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.08 e o mais alto foi 23.66.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Cloud Computing ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CLOU Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CLOU hoje?

Hoje Global X Cloud Computing ETF (CLOU) está avaliado em 23.16. O instrumento é negociado dentro de -2.15%, o fechamento de ontem foi 23.67, e o volume de negociação atingiu 238. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLOU em tempo real.

As ações de Global X Cloud Computing ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Cloud Computing ETF está avaliado em 23.16. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.81% e USD. Monitore os movimentos de CLOU no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CLOU?

Você pode comprar ações de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) pelo preço atual 23.16. Ordens geralmente são executadas perto de 23.16 ou 23.46, enquanto 238 e -2.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLOU no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CLOU?

Investir em Global X Cloud Computing ETF envolve considerar a faixa anual 17.73 - 26.39 e o preço atual 23.16. Muitos comparam 3.02% e 10.65% antes de enviar ordens em 23.16 ou 23.46. Estude as mudanças diárias de preço de CLOU no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Cloud Computing ETF?

O maior preço de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) no último ano foi 26.39. As ações oscilaram bastante dentro de 17.73 - 26.39, e a comparação com 23.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Cloud Computing ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Cloud Computing ETF?

O menor preço de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) no ano foi 17.73. A comparação com o preço atual 23.16 e 17.73 - 26.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLOU em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLOU?

No passado Global X Cloud Computing ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.67 e 12.81% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.08 23.66
Faixa anual
17.73 26.39
Fechamento anterior
23.67
Open
23.66
Bid
23.16
Ask
23.46
Low
23.08
High
23.66
Volume
238
Mudança diária
-2.15%
Mudança mensal
3.02%
Mudança de 6 meses
10.65%
Mudança anual
12.81%
