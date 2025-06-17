CotizacionesSecciones
Divisas / CLOU
Volver a Acciones

CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.22 USD 0.45 (1.90%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CLOU de hoy ha cambiado un -1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.15, mientras que el máximo ha alcanzado 23.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Cloud Computing ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CLOU News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CLOU hoy?

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) se evalúa hoy en 23.22. El instrumento se negocia dentro de -1.90%; el cierre de ayer ha sido 23.67 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLOU en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Cloud Computing ETF?

Global X Cloud Computing ETF se evalúa actualmente en 23.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.10% y USD. Monitoree los movimientos de CLOU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CLOU?

Puede comprar acciones de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) al precio actual de 23.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.22 o 23.52, mientras que 55 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLOU en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CLOU?

Invertir en Global X Cloud Computing ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.73 - 26.39 y el precio actual 23.22. Muchos comparan 3.29% y 10.94% antes de colocar órdenes en 23.22 o 23.52. Estudie los cambios diarios de precios de CLOU en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Cloud Computing ETF?

El precio más alto de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) en el último año ha sido 26.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.73 - 26.39, una comparación con 23.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Cloud Computing ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Cloud Computing ETF?

El precio más bajo de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) para el año ha sido 17.73. La comparación con los actuales 23.22 y 17.73 - 26.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLOU en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLOU?

En el pasado, Global X Cloud Computing ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.67 y 13.10% después de las acciones corporativas.

Rango diario
23.15 23.28
Rango anual
17.73 26.39
Cierres anteriores
23.67
Open
23.19
Bid
23.22
Ask
23.52
Low
23.15
High
23.28
Volumen
55
Cambio diario
-1.90%
Cambio mensual
3.29%
Cambio a 6 meses
10.94%
Cambio anual
13.10%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8