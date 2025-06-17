- Panorámica
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
El tipo de cambio de CLOU de hoy ha cambiado un -1.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.15, mientras que el máximo ha alcanzado 23.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Cloud Computing ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CLOU News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CLOU hoy?
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) se evalúa hoy en 23.22. El instrumento se negocia dentro de -1.90%; el cierre de ayer ha sido 23.67 y el volumen comercial ha alcanzado 55. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLOU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Cloud Computing ETF?
Global X Cloud Computing ETF se evalúa actualmente en 23.22. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.10% y USD. Monitoree los movimientos de CLOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CLOU?
Puede comprar acciones de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) al precio actual de 23.22. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.22 o 23.52, mientras que 55 y 0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CLOU?
Invertir en Global X Cloud Computing ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.73 - 26.39 y el precio actual 23.22. Muchos comparan 3.29% y 10.94% antes de colocar órdenes en 23.22 o 23.52. Estudie los cambios diarios de precios de CLOU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Cloud Computing ETF?
El precio más alto de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) en el último año ha sido 26.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.73 - 26.39, una comparación con 23.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Cloud Computing ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Cloud Computing ETF?
El precio más bajo de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) para el año ha sido 17.73. La comparación con los actuales 23.22 y 17.73 - 26.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLOU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLOU?
En el pasado, Global X Cloud Computing ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.67 y 13.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.67
- Open
- 23.19
- Bid
- 23.22
- Ask
- 23.52
- Low
- 23.15
- High
- 23.28
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -1.90%
- Cambio mensual
- 3.29%
- Cambio a 6 meses
- 10.94%
- Cambio anual
- 13.10%
