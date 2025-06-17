CLOU: Global X Cloud Computing ETF
今日CLOU汇率已更改-1.90%。当日，交易品种以低点23.15和高点23.28进行交易。
关注Global X Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CLOU新闻
常见问题解答
CLOU股票今天的价格是多少？
Global X Cloud Computing ETF股票今天的定价为23.22。它在-1.90%范围内交易，昨天的收盘价为23.67，交易量达到55。CLOU的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Cloud Computing ETF股票是否支付股息？
Global X Cloud Computing ETF目前的价值为23.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.10%和USD。实时查看图表以跟踪CLOU走势。
如何购买CLOU股票？
您可以以23.22的当前价格购买Global X Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在23.22或23.52附近，而55和0.13%显示市场活动。立即关注CLOU的实时图表更新。
如何投资CLOU股票？
投资Global X Cloud Computing ETF需要考虑年度范围17.73 - 26.39和当前价格23.22。许多人在以23.22或23.52下订单之前，会比较3.29%和。实时查看CLOU价格图表，了解每日变化。
Global X Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Cloud Computing ETF的最高价格是26.39。在17.73 - 26.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Cloud Computing ETF的绩效。
Global X Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？
Global X Cloud Computing ETF（CLOU）的最低价格为17.73。将其与当前的23.22和17.73 - 26.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLOU股票是什么时候拆分的？
Global X Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.67和13.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.67
- 开盘价
- 23.19
- 卖价
- 23.22
- 买价
- 23.52
- 最低价
- 23.15
- 最高价
- 23.28
- 交易量
- 55
- 日变化
- -1.90%
- 月变化
- 3.29%
- 6个月变化
- 10.94%
- 年变化
- 13.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8