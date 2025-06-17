报价部分
货币 / CLOU
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.22 USD 0.45 (1.90%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLOU汇率已更改-1.90%。当日，交易品种以低点23.15和高点23.28进行交易。

关注Global X Cloud Computing ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CLOU股票今天的价格是多少？

Global X Cloud Computing ETF股票今天的定价为23.22。它在-1.90%范围内交易，昨天的收盘价为23.67，交易量达到55。CLOU的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Cloud Computing ETF股票是否支付股息？

Global X Cloud Computing ETF目前的价值为23.22。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.10%和USD。实时查看图表以跟踪CLOU走势。

如何购买CLOU股票？

您可以以23.22的当前价格购买Global X Cloud Computing ETF股票。订单通常设置在23.22或23.52附近，而55和0.13%显示市场活动。立即关注CLOU的实时图表更新。

如何投资CLOU股票？

投资Global X Cloud Computing ETF需要考虑年度范围17.73 - 26.39和当前价格23.22。许多人在以23.22或23.52下订单之前，会比较3.29%和。实时查看CLOU价格图表，了解每日变化。

Global X Cloud Computing ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Cloud Computing ETF的最高价格是26.39。在17.73 - 26.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Cloud Computing ETF的绩效。

Global X Cloud Computing ETF股票的最低价格是多少？

Global X Cloud Computing ETF（CLOU）的最低价格为17.73。将其与当前的23.22和17.73 - 26.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLOU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLOU股票是什么时候拆分的？

Global X Cloud Computing ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.67和13.10%中可见。

日范围
23.15 23.28
年范围
17.73 26.39
前一天收盘价
23.67
开盘价
23.19
卖价
23.22
买价
23.52
最低价
23.15
最高价
23.28
交易量
55
日变化
-1.90%
月变化
3.29%
6个月变化
10.94%
年变化
13.10%
