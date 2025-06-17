- Обзор рынка
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
Курс CLOU за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.16, а максимальная — 23.66.
Следите за динамикой Global X Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CLOU
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLOU сегодня?
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) сегодня оценивается на уровне 23.16. Инструмент торгуется в пределах -2.15%, вчерашнее закрытие составило 23.67, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOU в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Cloud Computing ETF?
Global X Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 23.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.81% и USD. Отслеживайте движения CLOU на графике в реальном времени.
Как купить акции CLOU?
Вы можете купить акции Global X Cloud Computing ETF (CLOU) по текущей цене 23.16. Ордера обычно размещаются около 23.16 или 23.46, тогда как 98 и -2.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOU на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLOU?
Инвестирование в Global X Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 17.73 - 26.39 и текущей цены 23.16. Многие сравнивают 3.02% и 10.65% перед размещением ордеров на 23.16 или 23.46. Изучайте ежедневные изменения цены CLOU на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Cloud Computing ETF?
Самая высокая цена Global X Cloud Computing ETF (CLOU) за последний год составила 26.39. Акции заметно колебались в пределах 17.73 - 26.39, сравнение с 23.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Cloud Computing ETF?
Самая низкая цена Global X Cloud Computing ETF (CLOU) за год составила 17.73. Сравнение с текущими 23.16 и 17.73 - 26.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOU во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLOU?
В прошлом Global X Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.67 и 12.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.67
- Open
- 23.66
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Low
- 23.16
- High
- 23.66
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- -2.15%
- Месячное изменение
- 3.02%
- 6-месячное изменение
- 10.65%
- Годовое изменение
- 12.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8