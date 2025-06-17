КотировкиРазделы
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.16 USD 0.51 (2.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLOU за сегодня изменился на -2.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.16, а максимальная — 23.66.

Следите за динамикой Global X Cloud Computing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLOU сегодня?

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) сегодня оценивается на уровне 23.16. Инструмент торгуется в пределах -2.15%, вчерашнее закрытие составило 23.67, а торговый объем достиг 98. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLOU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Cloud Computing ETF?

Global X Cloud Computing ETF в настоящее время оценивается в 23.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.81% и USD. Отслеживайте движения CLOU на графике в реальном времени.

Как купить акции CLOU?

Вы можете купить акции Global X Cloud Computing ETF (CLOU) по текущей цене 23.16. Ордера обычно размещаются около 23.16 или 23.46, тогда как 98 и -2.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLOU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLOU?

Инвестирование в Global X Cloud Computing ETF предполагает учет годового диапазона 17.73 - 26.39 и текущей цены 23.16. Многие сравнивают 3.02% и 10.65% перед размещением ордеров на 23.16 или 23.46. Изучайте ежедневные изменения цены CLOU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Cloud Computing ETF?

Самая высокая цена Global X Cloud Computing ETF (CLOU) за последний год составила 26.39. Акции заметно колебались в пределах 17.73 - 26.39, сравнение с 23.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Cloud Computing ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Cloud Computing ETF?

Самая низкая цена Global X Cloud Computing ETF (CLOU) за год составила 17.73. Сравнение с текущими 23.16 и 17.73 - 26.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLOU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLOU?

В прошлом Global X Cloud Computing ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.67 и 12.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.16 23.66
Годовой диапазон
17.73 26.39
Предыдущее закрытие
23.67
Open
23.66
Bid
23.16
Ask
23.46
Low
23.16
High
23.66
Объем
98
Дневное изменение
-2.15%
Месячное изменение
3.02%
6-месячное изменение
10.65%
Годовое изменение
12.81%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8