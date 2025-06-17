- Aperçu
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
Le taux de change de CLOU a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.16 et à un maximum de 23.66.
Suivez la dynamique Global X Cloud Computing ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CLOU Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLOU aujourd'hui ?
L'action Global X Cloud Computing ETF est cotée à 23.16 aujourd'hui. Elle se négocie dans -2.15%, a clôturé hier à 23.67 et son volume d'échange a atteint 98. Le graphique en temps réel du cours de CLOU présente ces mises à jour.
L'action Global X Cloud Computing ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Cloud Computing ETF est actuellement valorisé à 23.16. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLOU.
Comment acheter des actions CLOU ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Cloud Computing ETF au cours actuel de 23.16. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.16 ou de 23.46, le 98 et le -2.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLOU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLOU ?
Investir dans Global X Cloud Computing ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.73 - 26.39 et le prix actuel 23.16. Beaucoup comparent 3.02% et 10.65% avant de passer des ordres à 23.16 ou 23.46. Consultez le graphique du cours de CLOU en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Cloud Computing ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Cloud Computing ETF l'année dernière était 26.39. Au cours de 17.73 - 26.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Cloud Computing ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Cloud Computing ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Cloud Computing ETF (CLOU) sur l'année a été 17.73. Sa comparaison avec 23.16 et 17.73 - 26.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLOU sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLOU a-t-elle été divisée ?
Global X Cloud Computing ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.67 et 12.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.67
- Ouverture
- 23.66
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Plus Bas
- 23.16
- Plus Haut
- 23.66
- Volume
- 98
- Changement quotidien
- -2.15%
- Changement Mensuel
- 3.02%
- Changement à 6 Mois
- 10.65%
- Changement Annuel
- 12.81%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8