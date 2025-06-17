KurseKategorien
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.16 USD 0.51 (2.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLOU hat sich für heute um -2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.08 bis zu einem Hoch von 23.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Cloud Computing ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CLOU heute?

Die Aktie von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) notiert heute bei 23.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.67 und das Handelsvolumen erreichte 238. Das Live-Chart von CLOU zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CLOU Dividenden?

Global X Cloud Computing ETF wird derzeit mit 23.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLOU zu verfolgen.

Wie kaufe ich CLOU-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) zum aktuellen Kurs von 23.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.16 oder 23.46 platziert, während 238 und -2.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLOU auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CLOU-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Cloud Computing ETF müssen die jährliche Spanne 17.73 - 26.39 und der aktuelle Kurs 23.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.02% und 10.65%, bevor sie Orders zu 23.16 oder 23.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLOU.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Cloud Computing ETF?

Der höchste Kurs von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) im vergangenen Jahr lag bei 26.39. Innerhalb von 17.73 - 26.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Cloud Computing ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Cloud Computing ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) im Laufe des Jahres betrug 17.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.16 und der Spanne 17.73 - 26.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLOU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CLOU statt?

Global X Cloud Computing ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.67 und 12.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.08 23.66
Jahresspanne
17.73 26.39
Vorheriger Schlusskurs
23.67
Eröffnung
23.66
Bid
23.16
Ask
23.46
Tief
23.08
Hoch
23.66
Volumen
238
Tagesänderung
-2.15%
Monatsänderung
3.02%
6-Monatsänderung
10.65%
Jahresänderung
12.81%
