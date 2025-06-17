- Übersicht
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
Der Wechselkurs von CLOU hat sich für heute um -2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.08 bis zu einem Hoch von 23.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Cloud Computing ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CLOU heute?
Die Aktie von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) notiert heute bei 23.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von -2.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.67 und das Handelsvolumen erreichte 238. Das Live-Chart von CLOU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CLOU Dividenden?
Global X Cloud Computing ETF wird derzeit mit 23.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLOU zu verfolgen.
Wie kaufe ich CLOU-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) zum aktuellen Kurs von 23.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.16 oder 23.46 platziert, während 238 und -2.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLOU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CLOU-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Cloud Computing ETF müssen die jährliche Spanne 17.73 - 26.39 und der aktuelle Kurs 23.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.02% und 10.65%, bevor sie Orders zu 23.16 oder 23.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLOU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Cloud Computing ETF?
Der höchste Kurs von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) im vergangenen Jahr lag bei 26.39. Innerhalb von 17.73 - 26.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Cloud Computing ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Cloud Computing ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Cloud Computing ETF (CLOU) im Laufe des Jahres betrug 17.73. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.16 und der Spanne 17.73 - 26.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLOU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CLOU statt?
Global X Cloud Computing ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.67 und 12.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.67
- Eröffnung
- 23.66
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Tief
- 23.08
- Hoch
- 23.66
- Volumen
- 238
- Tagesänderung
- -2.15%
- Monatsänderung
- 3.02%
- 6-Monatsänderung
- 10.65%
- Jahresänderung
- 12.81%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8