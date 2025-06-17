クォートセクション
通貨 / CLOU
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.22 USD 0.45 (1.90%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CLOUの今日の為替レートは、-1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり23.15の安値と23.28の高値で取引されました。

Global X Cloud Computing ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CLOU株の現在の価格は？

Global X Cloud Computing ETFの株価は本日23.22です。-1.90%内で取引され、前日の終値は23.67、取引量は55に達しました。CLOUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Cloud Computing ETFの株は配当を出しますか？

Global X Cloud Computing ETFの現在の価格は23.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.10%やUSDにも注目します。CLOUの動きはライブチャートで確認できます。

CLOU株を買う方法は？

Global X Cloud Computing ETFの株は現在23.22で購入可能です。注文は通常23.22または23.52付近で行われ、55や0.13%が市場の動きを示します。CLOUの最新情報はライブチャートで確認できます。

CLOU株に投資する方法は？

Global X Cloud Computing ETFへの投資では、年間の値幅17.73 - 26.39と現在の23.22を考慮します。注文は多くの場合23.22や23.52で行われる前に、3.29%や10.94%と比較されます。CLOUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Cloud Computing ETFの株の最高値は？

Global X Cloud Computing ETFの過去1年の最高値は26.39でした。17.73 - 26.39内で株価は大きく変動し、23.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Cloud Computing ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Cloud Computing ETFの株の最低値は？

Global X Cloud Computing ETF(CLOU)の年間最安値は17.73でした。現在の23.22や17.73 - 26.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLOUの動きはライブチャートで確認できます。

CLOUの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Cloud Computing ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.67、13.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.15 23.28
1年のレンジ
17.73 26.39
以前の終値
23.67
始値
23.19
買値
23.22
買値
23.52
安値
23.15
高値
23.28
出来高
55
1日の変化
-1.90%
1ヶ月の変化
3.29%
6ヶ月の変化
10.94%
1年の変化
13.10%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8