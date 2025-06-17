- 概要
CLOU: Global X Cloud Computing ETF
CLOUの今日の為替レートは、-1.90%変化しました。日中、通貨は1あたり23.15の安値と23.28の高値で取引されました。
Global X Cloud Computing ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CLOU株の現在の価格は？
Global X Cloud Computing ETFの株価は本日23.22です。-1.90%内で取引され、前日の終値は23.67、取引量は55に達しました。CLOUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X Cloud Computing ETFの株は配当を出しますか？
Global X Cloud Computing ETFの現在の価格は23.22です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.10%やUSDにも注目します。CLOUの動きはライブチャートで確認できます。
CLOU株を買う方法は？
Global X Cloud Computing ETFの株は現在23.22で購入可能です。注文は通常23.22または23.52付近で行われ、55や0.13%が市場の動きを示します。CLOUの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLOU株に投資する方法は？
Global X Cloud Computing ETFへの投資では、年間の値幅17.73 - 26.39と現在の23.22を考慮します。注文は多くの場合23.22や23.52で行われる前に、3.29%や10.94%と比較されます。CLOUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X Cloud Computing ETFの株の最高値は？
Global X Cloud Computing ETFの過去1年の最高値は26.39でした。17.73 - 26.39内で株価は大きく変動し、23.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Cloud Computing ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X Cloud Computing ETFの株の最低値は？
Global X Cloud Computing ETF(CLOU)の年間最安値は17.73でした。現在の23.22や17.73 - 26.39と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLOUの動きはライブチャートで確認できます。
CLOUの株式分割はいつ行われましたか？
Global X Cloud Computing ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.67、13.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.67
- 始値
- 23.19
- 買値
- 23.22
- 買値
- 23.52
- 安値
- 23.15
- 高値
- 23.28
- 出来高
- 55
- 1日の変化
- -1.90%
- 1ヶ月の変化
- 3.29%
- 6ヶ月の変化
- 10.94%
- 1年の変化
- 13.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8