CLOU: Global X Cloud Computing ETF
Il tasso di cambio CLOU ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.16 e ad un massimo di 23.66.
Segui le dinamiche di Global X Cloud Computing ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CLOU oggi?
Oggi le azioni Global X Cloud Computing ETF sono prezzate a 23.16. Viene scambiato all'interno di -2.15%, la chiusura di ieri è stata 23.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 98. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLOU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Cloud Computing ETF pagano dividendi?
Global X Cloud Computing ETF è attualmente valutato a 23.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLOU.
Come acquistare azioni CLOU?
Puoi acquistare azioni Global X Cloud Computing ETF al prezzo attuale di 23.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.16 o 23.46, mentre 98 e -2.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLOU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CLOU?
Investire in Global X Cloud Computing ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.73 - 26.39 e il prezzo attuale 23.16. Molti confrontano 3.02% e 10.65% prima di effettuare ordini su 23.16 o 23.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLOU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Cloud Computing ETF?
Il prezzo massimo di Global X Cloud Computing ETF nell'ultimo anno è stato 26.39. All'interno di 17.73 - 26.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Cloud Computing ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Cloud Computing ETF?
Il prezzo più basso di Global X Cloud Computing ETF (CLOU) nel corso dell'anno è stato 17.73. Confrontandolo con gli attuali 23.16 e 17.73 - 26.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLOU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLOU?
Global X Cloud Computing ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.67 e 12.81%.
- Chiusura Precedente
- 23.67
- Apertura
- 23.66
- Bid
- 23.16
- Ask
- 23.46
- Minimo
- 23.16
- Massimo
- 23.66
- Volume
- 98
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 3.02%
- Variazione Semestrale
- 10.65%
- Variazione Annuale
- 12.81%
