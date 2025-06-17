QuotazioniSezioni
Valute / CLOU
CLOU: Global X Cloud Computing ETF

23.16 USD 0.51 (2.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLOU ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.16 e ad un massimo di 23.66.

Segui le dinamiche di Global X Cloud Computing ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLOU oggi?

Oggi le azioni Global X Cloud Computing ETF sono prezzate a 23.16. Viene scambiato all'interno di -2.15%, la chiusura di ieri è stata 23.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 98. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLOU mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Cloud Computing ETF pagano dividendi?

Global X Cloud Computing ETF è attualmente valutato a 23.16. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLOU.

Come acquistare azioni CLOU?

Puoi acquistare azioni Global X Cloud Computing ETF al prezzo attuale di 23.16. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.16 o 23.46, mentre 98 e -2.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLOU sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLOU?

Investire in Global X Cloud Computing ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.73 - 26.39 e il prezzo attuale 23.16. Molti confrontano 3.02% e 10.65% prima di effettuare ordini su 23.16 o 23.46. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLOU con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Cloud Computing ETF?

Il prezzo massimo di Global X Cloud Computing ETF nell'ultimo anno è stato 26.39. All'interno di 17.73 - 26.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Cloud Computing ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Cloud Computing ETF?

Il prezzo più basso di Global X Cloud Computing ETF (CLOU) nel corso dell'anno è stato 17.73. Confrontandolo con gli attuali 23.16 e 17.73 - 26.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLOU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLOU?

Global X Cloud Computing ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.67 e 12.81%.

Intervallo Giornaliero
23.16 23.66
Intervallo Annuale
17.73 26.39
Chiusura Precedente
23.67
Apertura
23.66
Bid
23.16
Ask
23.46
Minimo
23.16
Massimo
23.66
Volume
98
Variazione giornaliera
-2.15%
Variazione Mensile
3.02%
Variazione Semestrale
10.65%
Variazione Annuale
12.81%
