- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
A taxa do CLDT-PA para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.48 e o mais alto foi 21.53.
Veja a dinâmica do par de moedas Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CLDT-PA hoje?
Hoje Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) está avaliado em 21.48. O instrumento é negociado dentro de 0.51%, o fechamento de ontem foi 21.37, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLDT-PA em tempo real.
As ações de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema está avaliado em 21.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.38% e USD. Monitore os movimentos de CLDT-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CLDT-PA?
Você pode comprar ações de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) pelo preço atual 21.48. Ordens geralmente são executadas perto de 21.48 ou 21.78, enquanto 2 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLDT-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CLDT-PA?
Investir em Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 19.80 - 21.61 e o preço atual 21.48. Muitos comparam 2.19% e 2.38% antes de enviar ordens em 21.48 ou 21.78. Estude as mudanças diárias de preço de CLDT-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Chatham Lodging Trust?
O maior preço de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) no último ano foi 21.61. As ações oscilaram bastante dentro de 19.80 - 21.61, e a comparação com 21.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Chatham Lodging Trust?
O menor preço de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) no ano foi 19.80. A comparação com o preço atual 21.48 e 19.80 - 21.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLDT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLDT-PA?
No passado Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.37 e 2.38% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.37
- Open
- 21.53
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.53
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.51%
- Mudança mensal
- 2.19%
- Mudança de 6 meses
- 2.38%
- Mudança anual
- 2.38%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4