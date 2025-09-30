CotaçõesSeções
CLDT-PA
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema

21.48 USD 0.11 (0.51%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CLDT-PA para hoje mudou para 0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.48 e o mais alto foi 21.53.

Veja a dinâmica do par de moedas Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CLDT-PA hoje?

Hoje Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) está avaliado em 21.48. O instrumento é negociado dentro de 0.51%, o fechamento de ontem foi 21.37, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CLDT-PA em tempo real.

As ações de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema pagam dividendos?

Atualmente Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema está avaliado em 21.48. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.38% e USD. Monitore os movimentos de CLDT-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CLDT-PA?

Você pode comprar ações de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) pelo preço atual 21.48. Ordens geralmente são executadas perto de 21.48 ou 21.78, enquanto 2 e -0.23% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CLDT-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CLDT-PA?

Investir em Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 19.80 - 21.61 e o preço atual 21.48. Muitos comparam 2.19% e 2.38% antes de enviar ordens em 21.48 ou 21.78. Estude as mudanças diárias de preço de CLDT-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Chatham Lodging Trust?

O maior preço de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) no último ano foi 21.61. As ações oscilaram bastante dentro de 19.80 - 21.61, e a comparação com 21.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Chatham Lodging Trust?

O menor preço de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) no ano foi 19.80. A comparação com o preço atual 21.48 e 19.80 - 21.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CLDT-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CLDT-PA?

No passado Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.37 e 2.38% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.48 21.53
Faixa anual
19.80 21.61
Fechamento anterior
21.37
Open
21.53
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.48
High
21.53
Volume
2
Mudança diária
0.51%
Mudança mensal
2.19%
Mudança de 6 meses
2.38%
Mudança anual
2.38%
