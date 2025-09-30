KurseKategorien
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema

21.48 USD 0.11 (0.51%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CLDT-PA hat sich für heute um 0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.48 bis zu einem Hoch von 21.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CLDT-PA heute?

Die Aktie von Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) notiert heute bei 21.48. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.37 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von CLDT-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CLDT-PA Dividenden?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema wird derzeit mit 21.48 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.38% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CLDT-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich CLDT-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) zum aktuellen Kurs von 21.48 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.48 oder 21.78 platziert, während 2 und -0.23% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CLDT-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CLDT-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 19.80 - 21.61 und der aktuelle Kurs 21.48 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.19% und 2.38%, bevor sie Orders zu 21.48 oder 21.78 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CLDT-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Chatham Lodging Trust?

Der höchste Kurs von Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) im vergangenen Jahr lag bei 21.61. Innerhalb von 19.80 - 21.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Chatham Lodging Trust?

Der niedrigste Kurs von Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.48 und der Spanne 19.80 - 21.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CLDT-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CLDT-PA statt?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.37 und 2.38% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.48 21.53
Jahresspanne
19.80 21.61
Vorheriger Schlusskurs
21.37
Eröffnung
21.53
Bid
21.48
Ask
21.78
Tief
21.48
Hoch
21.53
Volumen
2
Tagesänderung
0.51%
Monatsänderung
2.19%
6-Monatsänderung
2.38%
Jahresänderung
2.38%
