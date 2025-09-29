- 概要
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
CLDT-PAの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり21.48の安値と21.53の高値で取引されました。
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CLDT-PA株の現在の価格は？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaの株価は本日21.48です。0.51%内で取引され、前日の終値は21.37、取引量は2に達しました。CLDT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaの現在の価格は21.48です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.38%やUSDにも注目します。CLDT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CLDT-PA株を買う方法は？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaの株は現在21.48で購入可能です。注文は通常21.48または21.78付近で行われ、2や-0.23%が市場の動きを示します。CLDT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
CLDT-PA株に投資する方法は？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅19.80 - 21.61と現在の21.48を考慮します。注文は多くの場合21.48や21.78で行われる前に、2.19%や2.38%と比較されます。CLDT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Chatham Lodging Trustの株の最高値は？
Chatham Lodging Trustの過去1年の最高値は21.61でした。19.80 - 21.61内で株価は大きく変動し、21.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Chatham Lodging Trustの株の最低値は？
Chatham Lodging Trust(CLDT-PA)の年間最安値は19.80でした。現在の21.48や19.80 - 21.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CLDT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
CLDT-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.37、2.38%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.37
- 始値
- 21.53
- 買値
- 21.48
- 買値
- 21.78
- 安値
- 21.48
- 高値
- 21.53
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 2.19%
- 6ヶ月の変化
- 2.38%
- 1年の変化
- 2.38%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前