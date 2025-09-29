报价部分
货币 / CLDT-PA
回到股票

CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema

21.48 USD 0.11 (0.51%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CLDT-PA汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点21.48和高点21.53进行交易。

关注Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CLDT-PA股票今天的价格是多少？

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票今天的定价为21.48。它在0.51%范围内交易，昨天的收盘价为21.37，交易量达到2。CLDT-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票是否支付股息？

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.38%和USD。实时查看图表以跟踪CLDT-PA走势。

如何购买CLDT-PA股票？

您可以以21.48的当前价格购买Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而2和-0.23%显示市场活动。立即关注CLDT-PA的实时图表更新。

如何投资CLDT-PA股票？

投资Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema需要考虑年度范围19.80 - 21.61和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较2.19%和。实时查看CLDT-PA价格图表，了解每日变化。

Chatham Lodging Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Chatham Lodging Trust的最高价格是21.61。在19.80 - 21.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema的绩效。

Chatham Lodging Trust股票的最低价格是多少？

Chatham Lodging Trust（CLDT-PA）的最低价格为19.80。将其与当前的21.48和19.80 - 21.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLDT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CLDT-PA股票是什么时候拆分的？

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.37和2.38%中可见。

日范围
21.48 21.53
年范围
19.80 21.61
前一天收盘价
21.37
开盘价
21.53
卖价
21.48
买价
21.78
最低价
21.48
最高价
21.53
交易量
2
日变化
0.51%
月变化
2.19%
6个月变化
2.38%
年变化
2.38%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值