CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
今日CLDT-PA汇率已更改0.51%。当日，交易品种以低点21.48和高点21.53进行交易。
关注Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CLDT-PA股票今天的价格是多少？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票今天的定价为21.48。它在0.51%范围内交易，昨天的收盘价为21.37，交易量达到2。CLDT-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票是否支付股息？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema目前的价值为21.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.38%和USD。实时查看图表以跟踪CLDT-PA走势。
如何购买CLDT-PA股票？
您可以以21.48的当前价格购买Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema股票。订单通常设置在21.48或21.78附近，而2和-0.23%显示市场活动。立即关注CLDT-PA的实时图表更新。
如何投资CLDT-PA股票？
投资Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema需要考虑年度范围19.80 - 21.61和当前价格21.48。许多人在以21.48或21.78下订单之前，会比较2.19%和。实时查看CLDT-PA价格图表，了解每日变化。
Chatham Lodging Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Chatham Lodging Trust的最高价格是21.61。在19.80 - 21.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema的绩效。
Chatham Lodging Trust股票的最低价格是多少？
Chatham Lodging Trust（CLDT-PA）的最低价格为19.80。将其与当前的21.48和19.80 - 21.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CLDT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CLDT-PA股票是什么时候拆分的？
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.37和2.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.37
- 开盘价
- 21.53
- 卖价
- 21.48
- 买价
- 21.78
- 最低价
- 21.48
- 最高价
- 21.53
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.51%
- 月变化
- 2.19%
- 6个月变化
- 2.38%
- 年变化
- 2.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值