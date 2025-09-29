- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
El tipo de cambio de CLDT-PA de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.48, mientras que el máximo ha alcanzado 21.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CLDT-PA hoy?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) se evalúa hoy en 21.48. El instrumento se negocia dentro de 0.51%; el cierre de ayer ha sido 21.37 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CLDT-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema se evalúa actualmente en 21.48. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.38% y USD. Monitoree los movimientos de CLDT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CLDT-PA?
Puede comprar acciones de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) al precio actual de 21.48. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.48 o 21.78, mientras que 2 y -0.23% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CLDT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CLDT-PA?
Invertir en Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema implica tener en cuenta el rango anual 19.80 - 21.61 y el precio actual 21.48. Muchos comparan 2.19% y 2.38% antes de colocar órdenes en 21.48 o 21.78. Estudie los cambios diarios de precios de CLDT-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Chatham Lodging Trust?
El precio más alto de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) en el último año ha sido 21.61. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.80 - 21.61, una comparación con 21.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Chatham Lodging Trust?
El precio más bajo de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) para el año ha sido 19.80. La comparación con los actuales 21.48 y 19.80 - 21.61 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CLDT-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CLDT-PA?
En el pasado, Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.37 y 2.38% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.37
- Open
- 21.53
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.53
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.51%
- Cambio mensual
- 2.19%
- Cambio a 6 meses
- 2.38%
- Cambio anual
- 2.38%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.