CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
Il tasso di cambio CLDT-PA ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.48 e ad un massimo di 21.53.
Segui le dinamiche di Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CLDT-PA oggi?
Oggi le azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema sono prezzate a 21.48. Viene scambiato all'interno di 0.51%, la chiusura di ieri è stata 21.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLDT-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema pagano dividendi?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLDT-PA.
Come acquistare azioni CLDT-PA?
Puoi acquistare azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.48 o 21.78, mentre 2 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLDT-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CLDT-PA?
Investire in Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 19.80 - 21.61 e il prezzo attuale 21.48. Molti confrontano 2.19% e 2.38% prima di effettuare ordini su 21.48 o 21.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLDT-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Chatham Lodging Trust?
Il prezzo massimo di Chatham Lodging Trust nell'ultimo anno è stato 21.61. All'interno di 19.80 - 21.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Chatham Lodging Trust?
Il prezzo più basso di Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) nel corso dell'anno è stato 19.80. Confrontandolo con gli attuali 21.48 e 19.80 - 21.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLDT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLDT-PA?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.37 e 2.38%.
- Chiusura Precedente
- 21.37
- Apertura
- 21.53
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Minimo
- 21.48
- Massimo
- 21.53
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.51%
- Variazione Mensile
- 2.19%
- Variazione Semestrale
- 2.38%
- Variazione Annuale
- 2.38%
