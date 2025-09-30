QuotazioniSezioni
CLDT-PA
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema

21.48 USD 0.11 (0.51%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CLDT-PA ha avuto una variazione del 0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.48 e ad un massimo di 21.53.

Segui le dinamiche di Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CLDT-PA oggi?

Oggi le azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema sono prezzate a 21.48. Viene scambiato all'interno di 0.51%, la chiusura di ieri è stata 21.37 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CLDT-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema pagano dividendi?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema è attualmente valutato a 21.48. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CLDT-PA.

Come acquistare azioni CLDT-PA?

Puoi acquistare azioni Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema al prezzo attuale di 21.48. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.48 o 21.78, mentre 2 e -0.23% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CLDT-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CLDT-PA?

Investire in Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 19.80 - 21.61 e il prezzo attuale 21.48. Molti confrontano 2.19% e 2.38% prima di effettuare ordini su 21.48 o 21.78. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CLDT-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Chatham Lodging Trust?

Il prezzo massimo di Chatham Lodging Trust nell'ultimo anno è stato 21.61. All'interno di 19.80 - 21.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.37 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Chatham Lodging Trust?

Il prezzo più basso di Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) nel corso dell'anno è stato 19.80. Confrontandolo con gli attuali 21.48 e 19.80 - 21.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CLDT-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CLDT-PA?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.37 e 2.38%.

Intervallo Giornaliero
21.48 21.53
Intervallo Annuale
19.80 21.61
Chiusura Precedente
21.37
Apertura
21.53
Bid
21.48
Ask
21.78
Minimo
21.48
Massimo
21.53
Volume
2
Variazione giornaliera
0.51%
Variazione Mensile
2.19%
Variazione Semestrale
2.38%
Variazione Annuale
2.38%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4