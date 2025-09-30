- Aperçu
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
Le taux de change de CLDT-PA a changé de 0.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.48 et à un maximum de 21.53.
Suivez la dynamique Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CLDT-PA aujourd'hui ?
L'action Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema est cotée à 21.48 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.51%, a clôturé hier à 21.37 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de CLDT-PA présente ces mises à jour.
L'action Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema verse-t-elle des dividendes ?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema est actuellement valorisé à 21.48. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CLDT-PA.
Comment acheter des actions CLDT-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema au cours actuel de 21.48. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.48 ou de 21.78, le 2 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CLDT-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CLDT-PA ?
Investir dans Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.80 - 21.61 et le prix actuel 21.48. Beaucoup comparent 2.19% et 2.38% avant de passer des ordres à 21.48 ou 21.78. Consultez le graphique du cours de CLDT-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Chatham Lodging Trust ?
Le cours le plus élevé de Chatham Lodging Trust l'année dernière était 21.61. Au cours de 19.80 - 21.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.37 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Chatham Lodging Trust ?
Le cours le plus bas de Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) sur l'année a été 19.80. Sa comparaison avec 21.48 et 19.80 - 21.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CLDT-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CLDT-PA a-t-elle été divisée ?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.37 et 2.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.37
- Ouverture
- 21.53
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Plus Bas
- 21.48
- Plus Haut
- 21.53
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.51%
- Changement Mensuel
- 2.19%
- Changement à 6 Mois
- 2.38%
- Changement Annuel
- 2.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4