КотировкиРазделы
Валюты / CLDT-PA
Назад в Рынок акций США

CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema

21.48 USD 0.11 (0.51%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CLDT-PA за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.53.

Следите за динамикой Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CLDT-PA сегодня?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) сегодня оценивается на уровне 21.48. Инструмент торгуется в пределах 0.51%, вчерашнее закрытие составило 21.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLDT-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema?

Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.38% и USD. Отслеживайте движения CLDT-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции CLDT-PA?

Вы можете купить акции Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) по текущей цене 21.48. Ордера обычно размещаются около 21.48 или 21.78, тогда как 2 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLDT-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CLDT-PA?

Инвестирование в Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 19.80 - 21.61 и текущей цены 21.48. Многие сравнивают 2.19% и 2.38% перед размещением ордеров на 21.48 или 21.78. Изучайте ежедневные изменения цены CLDT-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Chatham Lodging Trust?

Самая высокая цена Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) за последний год составила 21.61. Акции заметно колебались в пределах 19.80 - 21.61, сравнение с 21.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Chatham Lodging Trust?

Самая низкая цена Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) за год составила 19.80. Сравнение с текущими 21.48 и 19.80 - 21.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLDT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CLDT-PA?

В прошлом Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.37 и 2.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.48 21.53
Годовой диапазон
19.80 21.61
Предыдущее закрытие
21.37
Open
21.53
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.48
High
21.53
Объем
2
Дневное изменение
0.51%
Месячное изменение
2.19%
6-месячное изменение
2.38%
Годовое изменение
2.38%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.