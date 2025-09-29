- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CLDT-PA: Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema
Курс CLDT-PA за сегодня изменился на 0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.53.
Следите за динамикой Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CLDT-PA сегодня?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) сегодня оценивается на уровне 21.48. Инструмент торгуется в пределах 0.51%, вчерашнее закрытие составило 21.37, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CLDT-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema?
Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema в настоящее время оценивается в 21.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.38% и USD. Отслеживайте движения CLDT-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции CLDT-PA?
Вы можете купить акции Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema (CLDT-PA) по текущей цене 21.48. Ордера обычно размещаются около 21.48 или 21.78, тогда как 2 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CLDT-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CLDT-PA?
Инвестирование в Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema предполагает учет годового диапазона 19.80 - 21.61 и текущей цены 21.48. Многие сравнивают 2.19% и 2.38% перед размещением ордеров на 21.48 или 21.78. Изучайте ежедневные изменения цены CLDT-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Chatham Lodging Trust?
Самая высокая цена Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) за последний год составила 21.61. Акции заметно колебались в пределах 19.80 - 21.61, сравнение с 21.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Chatham Lodging Trust?
Самая низкая цена Chatham Lodging Trust (CLDT-PA) за год составила 19.80. Сравнение с текущими 21.48 и 19.80 - 21.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CLDT-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CLDT-PA?
В прошлом Chatham Lodging Trust (REIT) 6.625% Series A Cumulative Redeema проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.37 и 2.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.37
- Open
- 21.53
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.53
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.51%
- Месячное изменение
- 2.19%
- 6-месячное изменение
- 2.38%
- Годовое изменение
- 2.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%