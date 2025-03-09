Moedas / CIX
CIX: CompX International Inc
25.22 USD 1.13 (4.69%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CIX para hoje mudou para 4.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.48 e o mais alto foi 25.22.
Veja a dinâmica do par de moedas CompX International Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CIX Notícias
Faixa diária
24.48 25.22
Faixa anual
17.89 33.39
- Fechamento anterior
- 24.09
- Open
- 24.48
- Bid
- 25.22
- Ask
- 25.52
- Low
- 24.48
- High
- 25.22
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 4.69%
- Mudança mensal
- 1.90%
- Mudança de 6 meses
- 23.08%
- Mudança anual
- -15.23%
