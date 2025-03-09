КотировкиРазделы
CIX: CompX International Inc

23.44 USD 0.18 (0.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIX за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.44, а максимальная — 23.75.

Следите за динамикой CompX International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.44 23.75
Годовой диапазон
17.89 33.39
Предыдущее закрытие
23.62
Open
23.47
Bid
23.44
Ask
23.74
Low
23.44
High
23.75
Объем
7
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
-5.29%
6-месячное изменение
14.40%
Годовое изменение
-21.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.