CIX: CompX International Inc
23.44 USD 0.18 (0.76%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIX за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.44, а максимальная — 23.75.
Следите за динамикой CompX International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.44 23.75
Годовой диапазон
17.89 33.39
- Предыдущее закрытие
- 23.62
- Open
- 23.47
- Bid
- 23.44
- Ask
- 23.74
- Low
- 23.44
- High
- 23.75
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- -5.29%
- 6-месячное изменение
- 14.40%
- Годовое изменение
- -21.21%
