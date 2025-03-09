クォートセクション
通貨 / CIX
CIX: CompX International Inc

25.20 USD 1.11 (4.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CIXの今日の為替レートは、4.61%変化しました。日中、通貨は1あたり24.48の安値と25.22の高値で取引されました。

CompX International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.48 25.22
1年のレンジ
17.89 33.39
以前の終値
24.09
始値
24.48
買値
25.20
買値
25.50
安値
24.48
高値
25.22
出来高
4
1日の変化
4.61%
1ヶ月の変化
1.82%
6ヶ月の変化
22.99%
1年の変化
-15.29%
