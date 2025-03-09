通貨 / CIX
CIX: CompX International Inc
25.20 USD 1.11 (4.61%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CIXの今日の為替レートは、4.61%変化しました。日中、通貨は1あたり24.48の安値と25.22の高値で取引されました。
CompX International Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CIX News
- ジェネラル・アメリカン・インベスターズ株、史上最高値の62.13ドルを記録
- ジェネラル・アメリカン・インベスターズ株、61.79ドルで史上最高値に到達
- CI Global to acquire Forge First Asset Management in alternatives push
- CompX Is Slightly Overpriced And Leaves Little To Be Excited About. (NYSE:CIX)
- CompX Stock Gains 17% Since Posting Q2 Earnings & Special Dividend
- CI Global Asset Management Announces June 2025 Distributions for the CI ETFs
- CI Global Asset Management Continues to Enhance Digital Assets Lineup with Proposed Staking Strategy for ETHX
- COMPX ANNOUNCES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND AND RESULTS OF THE ANNUAL STOCKHOLDER MEETING
- CompX International : Stock Remains A Strong Hold Post Q4 & Fiscal 2024 Numbers (NYSE:CIX)
1日のレンジ
24.48 25.22
1年のレンジ
17.89 33.39
- 以前の終値
- 24.09
- 始値
- 24.48
- 買値
- 25.20
- 買値
- 25.50
- 安値
- 24.48
- 高値
- 25.22
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 4.61%
- 1ヶ月の変化
- 1.82%
- 6ヶ月の変化
- 22.99%
- 1年の変化
- -15.29%
