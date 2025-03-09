Valute / CIX
CIX: CompX International Inc
24.39 USD 0.81 (3.21%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CIX ha avuto una variazione del -3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.96 e ad un massimo di 25.21.
Segui le dinamiche di CompX International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.96 25.21
Intervallo Annuale
17.89 33.39
- Chiusura Precedente
- 25.20
- Apertura
- 25.16
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Minimo
- 23.96
- Massimo
- 25.21
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -3.21%
- Variazione Mensile
- -1.45%
- Variazione Semestrale
- 19.03%
- Variazione Annuale
- -18.02%
21 settembre, domenica