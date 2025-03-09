QuotazioniSezioni
Valute / CIX
CIX: CompX International Inc

24.39 USD 0.81 (3.21%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CIX ha avuto una variazione del -3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.96 e ad un massimo di 25.21.

Segui le dinamiche di CompX International Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.96 25.21
Intervallo Annuale
17.89 33.39
Chiusura Precedente
25.20
Apertura
25.16
Bid
24.39
Ask
24.69
Minimo
23.96
Massimo
25.21
Volume
13
Variazione giornaliera
-3.21%
Variazione Mensile
-1.45%
Variazione Semestrale
19.03%
Variazione Annuale
-18.02%
21 settembre, domenica