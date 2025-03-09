Devises / CIX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CIX: CompX International Inc
24.39 USD 0.81 (3.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIX a changé de -3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.96 et à un maximum de 25.21.
Suivez la dynamique CompX International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIX Nouvelles
- L’action de General American Investors atteint un niveau record à 62,13 USD
- L’action de General American Investors atteint un niveau record à 61,79 USD
- CI Global to acquire Forge First Asset Management in alternatives push
- CompX Is Slightly Overpriced And Leaves Little To Be Excited About. (NYSE:CIX)
- CompX Stock Gains 17% Since Posting Q2 Earnings & Special Dividend
- CI Global Asset Management Announces June 2025 Distributions for the CI ETFs
- CI Global Asset Management Continues to Enhance Digital Assets Lineup with Proposed Staking Strategy for ETHX
- COMPX ANNOUNCES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND AND RESULTS OF THE ANNUAL STOCKHOLDER MEETING
- CompX International : Stock Remains A Strong Hold Post Q4 & Fiscal 2024 Numbers (NYSE:CIX)
Range quotidien
23.96 25.21
Range Annuel
17.89 33.39
- Clôture Précédente
- 25.20
- Ouverture
- 25.16
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- Plus Bas
- 23.96
- Plus Haut
- 25.21
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- -3.21%
- Changement Mensuel
- -1.45%
- Changement à 6 Mois
- 19.03%
- Changement Annuel
- -18.02%
20 septembre, samedi