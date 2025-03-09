CotationsSections
CIX: CompX International Inc

24.39 USD 0.81 (3.21%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CIX a changé de -3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.96 et à un maximum de 25.21.

Suivez la dynamique CompX International Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.96 25.21
Range Annuel
17.89 33.39
Clôture Précédente
25.20
Ouverture
25.16
Bid
24.39
Ask
24.69
Plus Bas
23.96
Plus Haut
25.21
Volume
13
Changement quotidien
-3.21%
Changement Mensuel
-1.45%
Changement à 6 Mois
19.03%
Changement Annuel
-18.02%
