CIX: CompX International Inc
24.39 USD 0.81 (3.21%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CIX 환율이 오늘 -3.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.96이고 고가는 25.21이었습니다.
CompX International Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.96 25.21
년간 변동
17.89 33.39
- 이전 종가
- 25.20
- 시가
- 25.16
- Bid
- 24.39
- Ask
- 24.69
- 저가
- 23.96
- 고가
- 25.21
- 볼륨
- 13
- 일일 변동
- -3.21%
- 월 변동
- -1.45%
- 6개월 변동
- 19.03%
- 년간 변동율
- -18.02%
20 9월, 토요일