CIX: CompX International Inc

24.89 USD 0.31 (1.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.76 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die CompX International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

CIX News

Tagesspanne
24.76 25.21
Jahresspanne
17.89 33.39
Vorheriger Schlusskurs
25.20
Eröffnung
25.16
Bid
24.89
Ask
25.19
Tief
24.76
Hoch
25.21
Volumen
5
Tagesänderung
-1.23%
Monatsänderung
0.57%
6-Monatsänderung
21.47%
Jahresänderung
-16.34%
