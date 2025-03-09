Währungen / CIX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CIX: CompX International Inc
24.89 USD 0.31 (1.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIX hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.76 bis zu einem Hoch von 25.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die CompX International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIX News
- General American Investors: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 62,13 USD
- General American Investors: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 61,79 USD
- CI Global to acquire Forge First Asset Management in alternatives push
- CompX Is Slightly Overpriced And Leaves Little To Be Excited About. (NYSE:CIX)
- CompX Stock Gains 17% Since Posting Q2 Earnings & Special Dividend
- CI Global Asset Management Announces June 2025 Distributions for the CI ETFs
- CI Global Asset Management Continues to Enhance Digital Assets Lineup with Proposed Staking Strategy for ETHX
- COMPX ANNOUNCES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND AND RESULTS OF THE ANNUAL STOCKHOLDER MEETING
- CompX International : Stock Remains A Strong Hold Post Q4 & Fiscal 2024 Numbers (NYSE:CIX)
Tagesspanne
24.76 25.21
Jahresspanne
17.89 33.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.20
- Eröffnung
- 25.16
- Bid
- 24.89
- Ask
- 25.19
- Tief
- 24.76
- Hoch
- 25.21
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 0.57%
- 6-Monatsänderung
- 21.47%
- Jahresänderung
- -16.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K