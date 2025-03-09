货币 / CIX
CIX: CompX International Inc
24.47 USD 1.03 (4.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIX汇率已更改4.39%。当日，交易品种以低点23.78和高点24.47进行交易。
关注CompX International Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CIX新闻
日范围
23.78 24.47
年范围
17.89 33.39
- 前一天收盘价
- 23.44
- 开盘价
- 23.78
- 卖价
- 24.47
- 买价
- 24.77
- 最低价
- 23.78
- 最高价
- 24.47
- 交易量
- 2
- 日变化
- 4.39%
- 月变化
- -1.13%
- 6个月变化
- 19.42%
- 年变化
- -17.75%
