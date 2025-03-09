Divisas / CIX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CIX: CompX International Inc
24.09 USD 0.65 (2.77%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIX de hoy ha cambiado un 2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.78, mientras que el máximo ha alcanzado 24.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CompX International Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CIX News
- Las acciones de General American Investors alcanzan máximos históricos a 61,79 dólares
- Acciones de General American Investors alcanzan un máximo histórico de 61.79 USD
- CI Global to acquire Forge First Asset Management in alternatives push
- CompX Is Slightly Overpriced And Leaves Little To Be Excited About. (NYSE:CIX)
- CompX Stock Gains 17% Since Posting Q2 Earnings & Special Dividend
- CI Global Asset Management Announces June 2025 Distributions for the CI ETFs
- CI Global Asset Management Continues to Enhance Digital Assets Lineup with Proposed Staking Strategy for ETHX
- COMPX ANNOUNCES REGULAR QUARTERLY DIVIDEND AND RESULTS OF THE ANNUAL STOCKHOLDER MEETING
- CompX International : Stock Remains A Strong Hold Post Q4 & Fiscal 2024 Numbers (NYSE:CIX)
Rango diario
23.78 24.47
Rango anual
17.89 33.39
- Cierres anteriores
- 23.44
- Open
- 23.78
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- Low
- 23.78
- High
- 24.47
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 2.77%
- Cambio mensual
- -2.67%
- Cambio a 6 meses
- 17.57%
- Cambio anual
- -19.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B