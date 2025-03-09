Dövizler / CIX
CIX: CompX International Inc
24.39 USD 0.81 (3.21%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CIX fiyatı bugün -3.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.96 ve Yüksek fiyatı olarak 25.21 aralığında işlem gördü.
CompX International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CIX haberleri
Günlük aralık
23.96 25.21
Yıllık aralık
17.89 33.39
- Önceki kapanış
- 25.20
- Açılış
- 25.16
- Satış
- 24.39
- Alış
- 24.69
- Düşük
- 23.96
- Yüksek
- 25.21
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- -3.21%
- Aylık değişim
- -1.45%
- 6 aylık değişim
- 19.03%
- Yıllık değişim
- -18.02%
21 Eylül, Pazar