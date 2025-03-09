FiyatlarBölümler
CIX: CompX International Inc

24.39 USD 0.81 (3.21%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CIX fiyatı bugün -3.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.96 ve Yüksek fiyatı olarak 25.21 aralığında işlem gördü.

CompX International Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
23.96 25.21
Yıllık aralık
17.89 33.39
Önceki kapanış
25.20
Açılış
25.16
Satış
24.39
Alış
24.69
Düşük
23.96
Yüksek
25.21
Hacim
13
Günlük değişim
-3.21%
Aylık değişim
-1.45%
6 aylık değişim
19.03%
Yıllık değişim
-18.02%
