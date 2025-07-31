CotaçõesSeções
CHIQ
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.15 USD 0.30 (1.26%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CHIQ para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.12 e o mais alto foi 24.38.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHIQ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CHIQ hoje?

Hoje Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) está avaliado em 24.15. O instrumento é negociado dentro de 1.26%, o fechamento de ontem foi 23.85, e o volume de negociação atingiu 61. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHIQ em tempo real.

As ações de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF está avaliado em 24.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.09% e USD. Monitore os movimentos de CHIQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CHIQ?

Você pode comprar ações de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) pelo preço atual 24.15. Ordens geralmente são executadas perto de 24.15 ou 24.45, enquanto 61 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHIQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CHIQ?

Investir em Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF envolve considerar a faixa anual 17.79 - 25.00 e o preço atual 24.15. Muitos comparam 7.38% e 8.25% antes de enviar ordens em 24.15 ou 24.45. Estude as mudanças diárias de preço de CHIQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

O maior preço de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) no último ano foi 25.00. As ações oscilaram bastante dentro de 17.79 - 25.00, e a comparação com 23.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

O menor preço de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) no ano foi 17.79. A comparação com o preço atual 24.15 e 17.79 - 25.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHIQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHIQ?

No passado Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.85 e 11.09% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.12 24.38
Faixa anual
17.79 25.00
Fechamento anterior
23.85
Open
24.18
Bid
24.15
Ask
24.45
Low
24.12
High
24.38
Volume
61
Mudança diária
1.26%
Mudança mensal
7.38%
Mudança de 6 meses
8.25%
Mudança anual
11.09%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8