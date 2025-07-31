- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
A taxa do CHIQ para hoje mudou para 1.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.12 e o mais alto foi 24.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHIQ Notícias
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Top-Performing ETFs of Last Week
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CHIQ hoje?
Hoje Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) está avaliado em 24.15. O instrumento é negociado dentro de 1.26%, o fechamento de ontem foi 23.85, e o volume de negociação atingiu 61. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CHIQ em tempo real.
As ações de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF está avaliado em 24.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.09% e USD. Monitore os movimentos de CHIQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CHIQ?
Você pode comprar ações de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) pelo preço atual 24.15. Ordens geralmente são executadas perto de 24.15 ou 24.45, enquanto 61 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CHIQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CHIQ?
Investir em Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF envolve considerar a faixa anual 17.79 - 25.00 e o preço atual 24.15. Muitos comparam 7.38% e 8.25% antes de enviar ordens em 24.15 ou 24.45. Estude as mudanças diárias de preço de CHIQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
O maior preço de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) no último ano foi 25.00. As ações oscilaram bastante dentro de 17.79 - 25.00, e a comparação com 23.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
O menor preço de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) no ano foi 17.79. A comparação com o preço atual 24.15 e 17.79 - 25.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CHIQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CHIQ?
No passado Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.85 e 11.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.85
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 24.12
- High
- 24.38
- Volume
- 61
- Mudança diária
- 1.26%
- Mudança mensal
- 7.38%
- Mudança de 6 meses
- 8.25%
- Mudança anual
- 11.09%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8