KurseKategorien
Währungen / CHIQ
Zurück zum Aktien

CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.12 USD 0.27 (1.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHIQ hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.08 bis zu einem Hoch von 24.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHIQ News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CHIQ heute?

Die Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) notiert heute bei 24.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.85 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von CHIQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CHIQ Dividenden?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF wird derzeit mit 24.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHIQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich CHIQ-Aktien?

Sie können Aktien von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) zum aktuellen Kurs von 24.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.12 oder 24.42 platziert, während 107 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHIQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CHIQ-Aktien?

Bei einer Investition in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF müssen die jährliche Spanne 17.79 - 25.00 und der aktuelle Kurs 24.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.25% und 8.11%, bevor sie Orders zu 24.12 oder 24.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHIQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Der höchste Kurs von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) im vergangenen Jahr lag bei 25.00. Innerhalb von 17.79 - 25.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) im Laufe des Jahres betrug 17.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.12 und der Spanne 17.79 - 25.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHIQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CHIQ statt?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.85 und 10.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.08 24.38
Jahresspanne
17.79 25.00
Vorheriger Schlusskurs
23.85
Eröffnung
24.18
Bid
24.12
Ask
24.42
Tief
24.08
Hoch
24.38
Volumen
107
Tagesänderung
1.13%
Monatsänderung
7.25%
6-Monatsänderung
8.11%
Jahresänderung
10.95%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8