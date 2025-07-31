- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
Der Wechselkurs von CHIQ hat sich für heute um 1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.08 bis zu einem Hoch von 24.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHIQ News
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Top-Performing ETFs of Last Week
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CHIQ heute?
Die Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) notiert heute bei 24.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.85 und das Handelsvolumen erreichte 107. Das Live-Chart von CHIQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CHIQ Dividenden?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF wird derzeit mit 24.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.95% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CHIQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich CHIQ-Aktien?
Sie können Aktien von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) zum aktuellen Kurs von 24.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.12 oder 24.42 platziert, während 107 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CHIQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CHIQ-Aktien?
Bei einer Investition in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF müssen die jährliche Spanne 17.79 - 25.00 und der aktuelle Kurs 24.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.25% und 8.11%, bevor sie Orders zu 24.12 oder 24.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CHIQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der höchste Kurs von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) im vergangenen Jahr lag bei 25.00. Innerhalb von 17.79 - 25.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) im Laufe des Jahres betrug 17.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.12 und der Spanne 17.79 - 25.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CHIQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CHIQ statt?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.85 und 10.95% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.85
- Eröffnung
- 24.18
- Bid
- 24.12
- Ask
- 24.42
- Tief
- 24.08
- Hoch
- 24.38
- Volumen
- 107
- Tagesänderung
- 1.13%
- Monatsänderung
- 7.25%
- 6-Monatsänderung
- 8.11%
- Jahresänderung
- 10.95%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8