CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
Il tasso di cambio CHIQ ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.18 e ad un massimo di 24.38.
Segui le dinamiche di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHIQ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CHIQ oggi?
Oggi le azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF sono prezzate a 24.23. Viene scambiato all'interno di 1.59%, la chiusura di ieri è stata 23.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHIQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF pagano dividendi?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF è attualmente valutato a 24.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHIQ.
Come acquistare azioni CHIQ?
Puoi acquistare azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF al prezzo attuale di 24.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.23 o 24.53, mentre 38 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHIQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CHIQ?
Investire in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.79 - 25.00 e il prezzo attuale 24.23. Molti confrontano 7.74% e 8.61% prima di effettuare ordini su 24.23 o 24.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHIQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Il prezzo massimo di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF nell'ultimo anno è stato 25.00. All'interno di 17.79 - 25.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Il prezzo più basso di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) nel corso dell'anno è stato 17.79. Confrontandolo con gli attuali 24.23 e 17.79 - 25.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHIQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHIQ?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.85 e 11.45%.
- Chiusura Precedente
- 23.85
- Apertura
- 24.18
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Minimo
- 24.18
- Massimo
- 24.38
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 1.59%
- Variazione Mensile
- 7.74%
- Variazione Semestrale
- 8.61%
- Variazione Annuale
- 11.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8