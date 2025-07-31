QuotazioniSezioni
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.23 USD 0.38 (1.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHIQ ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.18 e ad un massimo di 24.38.

Segui le dinamiche di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CHIQ oggi?

Oggi le azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF sono prezzate a 24.23. Viene scambiato all'interno di 1.59%, la chiusura di ieri è stata 23.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 38. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CHIQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF pagano dividendi?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF è attualmente valutato a 24.23. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CHIQ.

Come acquistare azioni CHIQ?

Puoi acquistare azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF al prezzo attuale di 24.23. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.23 o 24.53, mentre 38 e 0.21% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CHIQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CHIQ?

Investire in Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.79 - 25.00 e il prezzo attuale 24.23. Molti confrontano 7.74% e 8.61% prima di effettuare ordini su 24.23 o 24.53. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CHIQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Il prezzo massimo di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF nell'ultimo anno è stato 25.00. All'interno di 17.79 - 25.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Il prezzo più basso di Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) nel corso dell'anno è stato 17.79. Confrontandolo con gli attuali 24.23 e 17.79 - 25.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CHIQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CHIQ?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.85 e 11.45%.

Intervallo Giornaliero
24.18 24.38
Intervallo Annuale
17.79 25.00
Chiusura Precedente
23.85
Apertura
24.18
Bid
24.23
Ask
24.53
Minimo
24.18
Massimo
24.38
Volume
38
Variazione giornaliera
1.59%
Variazione Mensile
7.74%
Variazione Semestrale
8.61%
Variazione Annuale
11.45%
